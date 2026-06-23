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लाँच होतीये Motorola Edge 70 Max सिरिज; तब्बल 5 स्मार्टफोनचं पॅकेज, प्रीमियम फीचर्स अन् परवडणारी किंमत फक्त...

Motorola Edge 70 Max Launch and Expected Specs : Motorola Edge 70 Max लवकरच येत आहे! Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, ट्रिपल कॅमेरा आणि MIL-STD-810H मजबूत बिल्डसह हा प्रिमियम फोन गेमिंग आणि फोटोग्राफी प्रेमींसाठी उत्तम पर्याय असेल.
Motorola Edge 70 Max is launching soon with Snapdragon 8 Gen 5, triple rear camera setup and MIL-STD-810H durability

Motorola Edge 70 Max is launching soon with Snapdragon 8 Gen 5, triple rear camera setup and MIL-STD-810H durability

Saisimran Ghashi
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Motorola आपल्या Edge 70 series ला आणखी एक शक्तिशाली साथीदार देत आहे. कंपनी लवकरच Edge 70 Max नावाचा नवा प्रिमियम स्मार्टफोन बाजारात आणणार आहे.

लीक झालेल्या मार्केटिंग इमेजेसमुळे फोनची डिझाइन आणि मुख्य फीचर्स समोर आली आहेत. प्रिमियम सेगमेंटमध्ये दमदार परफॉर्मन्स, उत्तम कॅमेरा आणि मजबूत बिल्ड शोधणाऱ्यांसाठी हा फोन खास असणार आहे.

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