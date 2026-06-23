लाँच होतीये Motorola Edge 70 Max सिरिज; तब्बल 5 स्मार्टफोनचं पॅकेज, प्रीमियम फीचर्स अन् परवडणारी किंमत फक्त...

Motorola आपल्या Edge 70 series ला आणखी एक शक्तिशाली साथीदार देत आहे. कंपनी लवकरच Edge 70 Max नावाचा नवा प्रिमियम स्मार्टफोन बाजारात आणणार आहे. लीक झालेल्या मार्केटिंग इमेजेसमुळे फोनची डिझाइन आणि मुख्य फीचर्स समोर आली आहेत. प्रिमियम सेगमेंटमध्ये दमदार परफॉर्मन्स, उत्तम कॅमेरा आणि मजबूत बिल्ड शोधणाऱ्यांसाठी हा फोन खास असणार आहे..Motorola Edge 70 Maxफोनची डिझाइन पाहिली तर ती एकदम क्लीन आणि मॉडर्न वाटते. पाठीमागे सपाट बॅक आणि वरच्या डाव्या कोपऱ्यात चौकोनी कॅमेरा बंप दिसतो. त्यात तीन कॅमेरे आणि LED फ्लॅश व्यवस्थित बसवले आहेत. यावेळी कर्व्ड स्क्रीन नको म्हणून Motorola ने फ्लॅट डिस्प्ले दिला आहे. स्क्रीन प्रोटेक्टर लावणे सोपे होईल. बाजूला volume rocker, power button आणि एक अॅडिश्नल हार्डवेअर की ही दिली आहे..Root Server ICANN : भारताच्या हातात येणार इंटरनेटची मुख्य चावी! नेमकं काय आहे रूट सर्व्हर? जाणून घ्या तुम्हाला कसा फायदा होणार.रंगांची मजेदार निवडरंगांमध्ये कंपनीने कंटाळा येणार नाही अशी व्यवस्था केली आहे. फोन Glacier Blue, Onyx Black आणि Sage Green या तीन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध होईल. काळा, हिरवा आणि निळा या सर्वच रंगमध्ये प्रिमियम आणि स्टायलिश दिसतील..Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसरसगळ्यात मोठी खासियत म्हणजे फोनमध्ये Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर येणार आहे. हा flagship chipset गेमिंग, मल्टीटास्किंग आणि AI features मध्ये जबरदस्त परफॉर्मन्स देईल. Edge 70 Max series मधील सर्वात टॉप मॉडेल ठरेल..Telegram Update : टेलीग्रामचा कमबॅक! NEET परीक्षेनंतर प्ले स्टोअरवर पुन्हा दिसू लागलं अॅप; बंदी हटल्यानंतरही 'हे' फीचर्स गायब?.ट्रिपल रियर कॅमेराफोटोग्राफी प्रेमींसाठीही चांगली बातमी आहे. फोनमध्ये ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप असेल मुख्य कॅमेरा, telephoto lens आणि ultrawide camera. प्रो-लेव्हल फोटो काढता येतील. सेल्फीसाठी वरच्या बाजूला center punch hole front camera दिला आहे.मिलिटरी ग्रेड मजबूतीदैनंदिन वापरात फोन सुरक्षित राहावा म्हणून MIL-STD-810H certification दिले आहे. म्हणजे हा फोन पडणे, हलणे, गरम-थंड हवामान यांचा सामना सहज करू शकेल..Motorola Edge 70 SeriesEdge 70 series मध्ये आधीच Edge 70, Edge 70 Fusion, Fusion+, Pro आणि Pro+ सारखे मॉडेल्स उपलब्ध आहेत. Edge 70 Max ही सिरीजची सर्वात पॉवरफुल जोड असेल.लॉन्चची तारीखलॉन्चची तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही, पण लीक झालेल्या इमेजेस पाहता घोषणा लवकरच होण्याची शक्यता आहे. Snapdragon 8 Gen 5, triple camera आणि मजबूत डिझाइनसह Motorola Edge 70 Max प्रिमियम फोन बाजारात धमाल माजवेल, अशी अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.