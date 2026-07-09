GOAT Sale : आज संपतोय सेल! फक्त 7 हजारात खरेदी करा 7000mAh बॅटरीवाला दमदार मोबाईल; 50MP सेल्फी कॅमेरा, 'इथे' सुरुय ऑफर

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Motorola Edge 70 Pro and Moto G Series Flipkart Limited Time Sale Offers

Motorola Edge 70 Pro and Moto G Series Flipkart Limited Time Sale Offers

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

मित्रांनो, एखादा छान जास्त टिकणारा, मोठी बॅटरी आणि उत्तम सेल्फी कॅमेरा असलेला फोन घ्यायचा विचार करताय? तर आता तुमची स्वप्नातील संधी आली आहे. मोटोरोलाचे Military-grade फोन सध्या खूप आकर्षक किंमतीत उपलब्ध आहेत. हजारो रुपयांची बचत करून प्रीमियम अनुभव घ्या.

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