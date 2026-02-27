विज्ञान-तंत्र

Nano Banana 2 झाले लाँच! फ्रीमध्ये तुमच्या फोटोला द्या नवा ट्रेंडी लुक, गुगल जेमिनीवर कॉपी-पेस्ट करा 'हे' 5 बेस्ट प्रॉम्प्ट

Google gemini nano banana 2 image prompts : गुगल नॅनो बनाना 2 वापरून फ्री इमेज कशा तयार करायच्या? लाँच झाल्यानंतर संपूर्ण step by step guide आणि प्रॉम्प्ट जाणून घ्या.
Nano Banana 2, Gemini 3.1 Flash Image, Google AI Image Generation

Nano Banana 2, Gemini 3.1 Flash Image, Google AI Image Generation

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Google Gemini Image Promots : गुगलने नुकतेच त्यांचे नवीन अत्याधुनिक एआय मॉडेल Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) लाँच केले आहे. हे मॉडेल प्रोफेशनल क्वालिटीच्या 4K इमेज तयार करण्यासाठी बेस्ट आहे. आता रंगपंचमी आणि होळीचा सण येत आहे त्यासाठी तुमचे खास क्रिएटिव फोटो तयार करण्यासाठी ही बेस्ट संधी आहे

Loading content, please wait...
Technology
Google
Google Photos
Google search
photo gallary
artificial intelligence
photo
Photographs
Google Gemini
Google Gemini AI
Nano Banana AI tool
3D photo creation
Retro photography prompts

Related Stories

No stories found.