Nano Banana 2 झाले लाँच! फ्रीमध्ये तुमच्या फोटोला द्या नवा ट्रेंडी लुक, गुगल जेमिनीवर कॉपी-पेस्ट करा 'हे' 5 बेस्ट प्रॉम्प्ट

Google Gemini Image Promots : गुगलने नुकतेच त्यांचे नवीन अत्याधुनिक एआय मॉडेल Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) लाँच केले आहे. हे मॉडेल प्रोफेशनल क्वालिटीच्या 4K इमेज तयार करण्यासाठी बेस्ट आहे. आता रंगपंचमी आणि होळीचा सण येत आहे त्यासाठी तुमचे खास क्रिएटिव फोटो तयार करण्यासाठी ही बेस्ट संधी आहे.नॅनो बनाना 2 काय आहे?गुगलचे Nano Banana 2 हे एआय इमेज जनरेशनच्या जगात एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. हे मॉडेल 'Flash' वेगाने काम करते काही सेकंदात हाय क्वालिटीचे फोटो तयार करते. यामध्ये 'Real time Web Search' चा वापर केला जातो ज्यामुळे इमेजेस जास्त अचूक आणि रीयलच्या जवळ असतात. हे टूल मार्केटिंगसाठी ग्राफिक्स आणि सोशल मीडियासाठी फोटो बनवण्यासाठी उपयुक्त आहे..VIDEO : अवघ्या २४ तासांत भयंकर चक्रीवादळ! हिंदी महासागरात होरासियो Category 5 वादळ, होणार गंभीर परिणाम, डोळे फिरवणारा व्हिडिओ व्हायरल.फ्री इमेज कशी तयार करायची?नॅनो बनाना 2 वापरून फ्री इमेजेस तयार करणे एकदम सोपे आहेGoogle AI Studio ला भेट द्या: तुमच्या ब्राउझरमध्ये Google AI Studio उघडा आणि तुमच्या गुगल अकाउंटने लॉग इन करा.मॉडेल निवडा: डाव्या बाजूला 'Gemini 3.1 Flash Image' किंवा 'Nano Banana 2' निवडा.प्रॉम्ट टाका: तुम्हाला हव्या असलेल्या इमेजचे वर्णन म्हणजेच Prompt चॅट बॉक्समध्ये लिहा.फोटो अपलोड करा (पर्यायी): स्वतःच्या फोटोला 3D फिगरीन किंवा विशिष्ट स्टाईलमध्ये बदलायचे असल्यास, 'Upload' बटण वापरा.जनरेट आणि सेव्ह: 'Run' किंवा 'Generate' वर क्लिक करा. तयार झालेली इमेज डाउनलोड करा.एकच झलक, सबसे अलग! Samsung Galaxy S26 सिरीज लाँच; असले दमदार फीचर्स पाहून म्हणाल वक्त बदल दिया, किंमत फक्त....Nano banana 2 prompts ट्रेंडिंग प्रॉम्ट्स3D Figurine: "Create a 1/7 scale commercialized 3D figurine of the person in the photo, realistic style, on a computer desk with a transparent base."Cinematic Portrait: "Cinematic 4K still of a futuristic explorer in a neon jungle, vibrant electric blue and pink lighting, hyper-realistic textures."Ink Sketch: "Create an image of a majestic ancient palace in the style of a detailed ink sketch, monochrome, high contrast, no text."Cyberpunk Detective: "A cyberpunk detective with a glowing blue visor in a bustling neon night market, rain reflecting on the streets, 4K resolution."Retro Mall Style: "Turn this uploaded photo into a 90s retro-style mall studio portrait with soft lighting and vintage backdrop.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.