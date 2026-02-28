Science Day Special : विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताची भरारी! 2026 चे खास मिशन जगभर चर्चेत; भारतीयांचा ऊर भरून येईल अशी कहाणी

भारतीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्र आज केवळ प्रगतीपथावर नसून जागतिक स्तरावर एक 'सुपरपावर' म्हणून उदयास येत आहे. विज्ञान दिन २०२६ च्या निमित्ताने भारताच्या या वाटचालीकडे पाहताना अभिमान वाटतो. एकेकाळी आपण पाश्चिमात्य देशांच्या तंत्रज्ञानावर अवलंबून होतो पण आज भारत अंतराळ तंत्रज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान आणि नॅनो टेक्नॉलॉजीमध्ये जगाचे नेतृत्व करत आहे. "विकसित भारत @2047" या संकल्पनेला बळ देण्यासाठी आजचे भारतीय शास्त्रज्ञ रात्रंदिवस नवनवीन प्रयोग करत आहेत ज्यामुळे सामान्य माणसाचे जीवन जास्त सोपे होत आहे..अंतराळ आणि संरक्षण क्षेत्रातील भरारीभारताची 'इस्रो' (ISRO) ही संस्था आज जगातील सर्वात कमी खर्चात आणि अचूक मोहिमा राबवणारी अंतराळ संस्था म्हणून ओळखली जाते. चंद्रयान आणि मंगलयानच्या यशानंतर आता भारत 'गगनयान' मोहिमेद्वारे मानवाला अंतराळात पाठवण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. विशेषतः २०२६ पर्यंत आपण अंतराळात स्वतःचे 'स्पेस स्टेशन' उभारण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची पावले टाकत आहोत. संरक्षण क्षेत्रातही 'INS विक्रांत' आणि 'तेजस' सारख्या स्वदेशी बनावटीच्या प्रकल्पांमुळे भारत संरक्षण तंत्रज्ञानाचा निर्यातदार देश बनत आहे ही एक मोठी क्रांती आहे. .Electricity Bill Reducing Tips : उन्हाळ्यात फुल्ल AC चालवूनही वीजबिल होईल 30% कमी; आजपासूनच फॉलो करा 'या' स्मार्ट टिप्स.डिजिटल क्रांती आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)भारतातील डिजिटल पायाभूत सुविधा आज जगासाठी अभ्यासाचा विषय ठरली आहे. 'UPI' पासून सुरू झालेला हा प्रवास आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि क्वांटम कॉम्प्युटिंग पर्यंत पोहोचला आहे. केंद्र सरकारच्या 'नॅशनल क्वांटम मिशन' मुळे संगणकीय वेगात भारत मोठी क्रांती घडवून आणत आहे. तसेच कृषी क्षेत्रात ड्रोनचा वापर आणि आरोग्य क्षेत्रात टेलिमेडिसिनच्या माध्यमातून दुर्गम भागातील लोकांपर्यंत पोहोचणारे तंत्रज्ञान हे भारतीय विज्ञानाचे यश आहे. स्टार्टअप कल्चरमुळे आज भारतीय तरुण केवळ नोकरी शोधणारे नसून तंत्रज्ञानाचे निर्माते बनले आहेत. .PG Portal : सरकारी ऑफिसमध्ये फेऱ्या मारून वैतागलाय? घरबसल्या 'इथे' करा कोणत्याही विभागाची तक्रार; थेट पंतप्रधान कार्यालयात पोहोचेल तुमचं म्हणणं.शाश्वत ऊर्जा आणि भविष्यातील आव्हानेपर्यावरणाचे रक्षण करत प्रगती साधण्यासाठी भारत 'नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन' वर मोठ्या प्रमाणावर काम करत आहे. २०३० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे आणि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा वापर वाढवण्याचे आपले लक्ष्य विज्ञानाच्या मदतीनेच शक्य होत आहे. सौर ऊर्जा क्षेत्रात भारत आज जगातील अग्रगण्य देशांपैकी एक आहे. विज्ञानाच्या या प्रगतीमुळे केवळ शहरेच नाही तर ग्रामीण भारताचे स्वरूपही बदलत आहे. विज्ञान दिन २०२६ च्या निमित्ताने आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की विज्ञान हा केवळ प्रयोगशाळेचा विषय नसून तो आपल्या उज्ज्वल भविष्याचा पाया आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.