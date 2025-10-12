दिवाळीचं मोठं गिफ्ट! करा स्वस्तातले 'हे' मोबाईल रिचार्ज; फ्रीमध्ये मिळेल Netflix आणि JioHotstar, अनलिमिटेड डेटा, कॉल अन् बरंच काही

Mobile recharge plan offers : दिवाळीचा सण जवळ येतोय आणि यंदा तुमच्या उत्सवाला रंग भरण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांनी खास रिचार्ज प्लॅन्स आणले आहेत.. या प्लॅन्समध्ये तुम्हाला मोफत नेटफ्लिक्स, जिओहॉटस्टारसह भरपूर डेटा आणि कॉलिंगचे फायदे मिळतील. चला जाणून घेऊया या शानदार ऑफर्सबद्दल.जिओचा 1299 रुपयांचा दमदार प्लॅनजिओचा हा प्लॅन तुमच्या दिवाळीला खास बनवेल..84 दिवसांच्या वैधतेसह हा प्लॅन रोज 2 GB डेटा, अमर्यादित कॉलिंग आणि 100 SMS देतो. 5G फोन असणाऱ्यांना अमर्यादित 5G डेटाही मिळेल. सर्वात खास म्हणजे यात नेटफ्लिक्स आणि जिओहॉटस्टारचे मोफत सबस्क्रिप्शन, तसेच जिओ टीव्ही आणि जिओ एआय क्लाउडचा अॅक्सेस मिळेल. मनोरंजन आणि कनेक्टिव्हिटीचा हा परफेक्ट कॉम्बो आहे.Whatsapp आणतंय खास फीचर; प्रोफाइलवर क्लिक करताच ओपन होणार Facebook, फेक अकाउंटला टाटा बाय बाय..कसं वापरायचं पाहा.एअरटेलचा 598 रुपयांचा सुपर प्लॅनएअरटेलच्या 598 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये 28 दिवसांची वैधता, रोज 2 GB डेटा, अमर्यादित कॉलिंग आणि 100 एसएमएस मिळतात. 5G वापरकर्त्यांना अमर्यादित डेटाचा लाभ घेता येईल. याशिवाय नेटफ्लिक्स, जिओहॉटस्टार, ZEE5 प्रीमियम, एक्स्ट्रीम प्ले प्रीमियम आणि फ्री हेलोट्यून्ससारखे फायदे मिळतील. कमी कालावधीच्या प्लॅनसाठी हा उत्तम पर्याय आहे..iPhone 16 Pro ची किंमत अचानक कोसळली; मिळतोय चक्क 50 हजारपेक्षा जास्त डिस्काउंट, खरेदीसाठी ग्राहकांची रांग, इथे सुरुय ऑफर...Vi चा 1599 रुपयांचा खास प्लॅनVi वापरकर्त्यांसाठी 1599 रुपयांचा प्लॅन 84 दिवसांच्या वैधतेसह येतो. यात अमर्यादित कॉलिंग, रोज 100 एसएमएस आणि अमर्यादित डेटा मिळतो. विशेष म्हणजे यात नेटफ्लिक्स (मोबाइल + टीव्ही) सबस्क्रिप्शन आहे ज्यामुळे तुम्ही तुमच्या आवडत्या शो आणि चित्रपटांचा आनंद घेऊ शकता..Dmart Sale : डीमार्टमध्ये लागलाय वीकेंड सेल; जास्त स्वस्तात मिळत आहेत 'या' वस्तू..सर्व डिस्काउंट ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर.जिओचा 899 रुपयांचा प्लॅनजिओचा 899 रुपयांचा प्लॅन 90 दिवसांची वैधता देतो. यात जिओहॉटस्टार, जिओहोम2, जिओगोल्ड, रोज 2 GB डेटा, अमर्यादित 5G डेटा, कॉलिंग आणि 100 SMS मिळतात. दीर्घकालीन आणि किफायतशीर प्लॅन हवा असेल, तर हा पर्याय सर्वोत्तम आहे..FAQsWhat are the benefits of Jio’s 1299 plan?जिओच्या 1299 रुपयांच्या प्लॅनचे फायदे काय आहेत?या प्लॅनमध्ये 84 दिवसांची वैधता, रोज 2 जीबी डेटा, अमर्यादित 5जी डेटा, 100 एसएमएस, मोफत नेटफ्लिक्स, जिओहॉटस्टार, जिओ टीव्ही आणि जिओ एआय क्लाउड अॅक्सेस मिळतो.Does Airtel’s 598 plan include Netflix?एअरटेलच्या 598 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये नेटफ्लिक्स मिळते का?होय, या प्लॅनमध्ये नेटफ्लिक्स, जिओहॉटस्टार, ZEE5 प्रीमियम, एक्स्ट्रीम प्ले प्रीमियम आणि फ्री हेलोट्यून्स मिळतात.What is the validity of Vi’s 1599 plan?व्हीआयच्या 1599 रुपयांच्या प्लॅनची वैधता किती आहे?या प्लॅनची वैधता 84 दिवस आहे, आणि यात अमर्यादित डेटा, कॉलिंग आणि नेटफ्लिक्स सबस्क्रिप्शन मिळते.Does Jio’s 899 plan offer unlimited 5G data?जिओच्या 899 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये अमर्यादित 5जी डेटा मिळतो का?होय, या प्लॅनमध्ये अमर्यादित 5जी डेटा, रोज 2 जीबी डेटा, 90 दिवसांची वैधता आणि जिओहॉटस्टार मिळतो.Can I get both Netflix and JioHotstar with Vi plans?व्हीआयच्या प्लॅन्समध्ये नेटफ्लिक्स आणि जिओहॉटस्टार दोन्ही मिळू शकतात का?नाही, व्हीआयच्या कोणत्याही प्लॅनमध्ये नेटफ्लिक्स आणि जिओहॉटस्टार दोन्ही मिळत नाहीत, पण 1599 च्या प्लॅनमध्ये नेटफ्लिक्स मिळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.