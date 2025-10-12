विज्ञान-तंत्र

दिवाळीचं मोठं गिफ्ट! करा स्वस्तातले 'हे' मोबाईल रिचार्ज; फ्रीमध्ये मिळेल Netflix आणि JioHotstar, अनलिमिटेड डेटा, कॉल अन् बरंच काही

Jio vi airtel Diwali recharge plan offers Netflix JioHotstar subscriptions : दिवाळीच्या निमित्ताने जिओ, एअरटेल आणि व्हीआयच्या रिचार्ज प्लॅन्ससह मोफत नेटफ्लिक्स आणि जिओहॉटस्टार मिळवा अमर्यादित डेटा, कॉलिंग आणि दीर्घकालीन वैधतेसह सणाचा आनंद द्विगुणित करा.
Jio vi airtel Diwali recharge plan offers Netflix JioHotstar subscriptions

Jio vi airtel Diwali recharge plan offers Netflix JioHotstar subscriptions

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Mobile recharge plan offers : दिवाळीचा सण जवळ येतोय आणि यंदा तुमच्या उत्सवाला रंग भरण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांनी खास रिचार्ज प्लॅन्स आणले आहेत.. या प्लॅन्समध्ये तुम्हाला मोफत नेटफ्लिक्स, जिओहॉटस्टारसह भरपूर डेटा आणि कॉलिंगचे फायदे मिळतील. चला जाणून घेऊया या शानदार ऑफर्सबद्दल

Loading content, please wait...
Vi
Jio
Airtel
recharge
Netflix
Discount
Diwali
Vodafone Idea Ltd
reliance jio
Jio Users
JioHotstar
Jio Airtel Vi BSNL Users

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com