आधार सेंटरच्या फेऱ्या मारणे विसरा! घरबसल्या मोबाईल नंबरपासून पत्त्यापर्यंत बदलता येणार सगळी माहिती; नवे Aadhaar App कसे वापरायचे? पाहा

UIDAI ने २८ जानेवारीला नवीन आधार अ‍ॅप लाँच केले आहे. यात काय खास आहे आणि हे कसे वापरायचे, वाचा सविस्तर
Saisimran Ghashi
New Aadhaar App : भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (UIDAI) २८ जानेवारीला नवीन आधार अ‍ॅप (New Aadhaar App) अधिकृतपणे लाँच केले आहे. या नवीन अपडेटमुळे जुने 'mAadhaar' अ‍ॅप आता टप्प्याटप्प्याने बंद केले जाणार असून सर्व नागरिकांना नवीन अ‍ॅप वापरण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. हे अ‍ॅप केवळ नवीन डिझाइनमध्येच नाही, तर अत्यंत प्रगत सुरक्षा फीचर्स आणि सुलभ इंटरफेससह उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

