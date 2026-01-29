आधार सेंटरच्या फेऱ्या मारणे विसरा! घरबसल्या मोबाईल नंबरपासून पत्त्यापर्यंत बदलता येणार सगळी माहिती; नवे Aadhaar App कसे वापरायचे? पाहा

New Aadhaar App : भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (UIDAI) २८ जानेवारीला नवीन आधार अॅप (New Aadhaar App) अधिकृतपणे लाँच केले आहे. या नवीन अपडेटमुळे जुने 'mAadhaar' अॅप आता टप्प्याटप्प्याने बंद केले जाणार असून सर्व नागरिकांना नवीन अॅप वापरण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. हे अॅप केवळ नवीन डिझाइनमध्येच नाही, तर अत्यंत प्रगत सुरक्षा फीचर्स आणि सुलभ इंटरफेससह उपलब्ध करून देण्यात आले आहे..या अॅपचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे आता तुम्ही घरबसल्या तुमचा मोबाईल नंबर आणि पत्ता बदलू शकता. यापूर्वी मोबाईल नंबर बदलण्यासाठी आधार केंद्रावर जाणे अनिवार्य होते, परंतु आता फेस ऑथेंटिकेशन (Face Authentication) आणि बायोमेट्रिक पडताळणीद्वारे ही प्रक्रिया स्मार्टफोनवरूनच पूर्ण करता येईल. मोबाईल नंबर अपडेट करण्यासाठी तुम्हाला सुमारे ७५ रुपये प्रक्रिया शुल्क भरावे लागेल आणि साधारण १५ दिवसांत तुमचा नंबर अपडेट होईल..Nothing Phone 4a Pro : मिडरेंज सेगमेंटमध्ये मोठा धमाका! लॉन्चपूर्वीच सगळ्या डिटेल्स लिक, पाहा काय असतील फीचर्स अन् किंमत.सुरक्षेच्या दृष्टीनेही हे अॅप अत्यंत सक्षम आहे. यामध्ये 'सिलेक्टिव्ह शेअरिंग' (Selective Sharing) नावाचे नवीन फीचर देण्यात आले आहे, ज्याद्वारे तुम्ही तुमची संपूर्ण माहिती न देता केवळ आवश्यक माहितीच (उदा. फक्त वय किंवा पत्ता) क्यूआर कोडद्वारे शेअर करू शकता. यामुळे आधार कार्डच्या झेरॉक्सचा होणारा गैरवापर थांबण्यास मदत होईल. तसेच एकाच अॅपमध्ये तुम्ही तुमच्या कुटुंबातील ५ मेंबरचे प्रोफाईल मॅनेज करू शकता..Ajit Pawar Death : विमानाने प्रवास करणाऱ्यांनो! तांत्रिक बिघाडापासून लाइट ऑन-ऑफपर्यंत; प्लेन क्रॅश होण्यामागे 'ही' 5 सिक्रेट कारणे.तुम्ही हे नवीन अॅप Google Play Store किंवा Apple App Store वरून डाउनलोड करू शकता. लक्षात ठेवा की काही प्रगत सेवांसाठी तुम्हाला तुमच्या फोनमध्ये AadhaarFaceRD हे अॅप देखील इंस्टॉल करावे लागेल. आधारमधील कागदपत्रे मोफत अपडेट करण्याची सुविधा १४ जून २०२६ पर्यंत उपलब्ध आहे, त्यामुळे लगेच त्याचा लाभ घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.