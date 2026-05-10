New Mobile Settings : नवीन मोबाईल खरेदी केल्यावर लगेच करा 'या' 5 महत्त्वाच्या सेटिंग्स; नाहीतर एक चूक पडू शकते महागात

नवीन स्मार्टफोन हातात आल्यावर होणारा आनंद काही वेगळाच असतो. मात्र फोनचा बॉक्स उघडल्यानंतर केवळ सिम कार्ड टाकून तो वापरणे पुरेसे नसते. फोनची सुरक्षा, बॅटरीचे आयुष्य आणि पर्सनल डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी काही महत्त्वाच्या सेटिंग्स करणे अनिवार्य आहे. जर या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले, तर भविष्यात तुमचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते किंवा महत्त्वाचा डेटा चोरीला जाऊ शकतो. म्हणूनच नवीन फोन घेतल्यावर 'या' ५ महत्त्वाच्या सेटिंग्स नेमक्या कशा कराव्यात जाणून घ्या.१. गुगल किंवा ॲपल ID सेटअप आणि बॅकअपनवीन फोन सुरू करताना सर्वात पहिली पायरी म्हणजे तुमचा अधिकृत Google किंवा Apple ID लॉगिन करणे. यामुळे तुमच्या फोनमधील कॉन्टॅक्ट नंबर, फोटो आणि महत्त्वाच्या फाईल्स क्लाउडवर सुरक्षित राहतात. फोन सेटअप करतानाच Auto-backup चा पर्याय निवडा जेणेकरून फोन हरवला किंवा खराब झाला तरी तुमचा डेटा सुरक्षित राहील. तसेच Sync सेटिंग सुरू ठेवल्याने तुमच्या जुन्या फोनमधील डेटा नवीन फोनमध्ये सहज ट्रान्सफर होतो..२. Find My Device सेटिंगतुमचा महागडा फोन हरवला किंवा चोरीला गेला तर तो शोधण्यासाठी Find My Device (Android साठी) किंवा Find My iPhone (iOS साठी) ही सेटिंग अत्यंत महत्त्वाची आहे. फोनच्या सिक्युरिटी सेटिंगमध्ये जाऊन हा पर्याय लगेच On करा. यामुळे तुम्ही दुसऱ्या उपकरणावरून तुमच्या फोनचे लोकेशन ट्रॅक करू शकता फोन लॉक करू शकता किंवा त्यातील डेटा रिमोटली डिलीट करू शकता. ही एक छोटी सेटिंग तुमच्या फोनला चोरीपासून वाचवू शकते..३. बायोमेट्रिक आणि स्क्रीन लॉक सुरक्षासुरक्षेच्या दृष्टीने फोनला केवळ पॅटर्न किंवा पिन लॉक ठेवणे पुरेसे नाही. आजकालच्या फोनमध्ये फिंगरप्रिंट स्कॅनर आणि फेस अनलॉक यांसारखी प्रगत फीचर्स असतात. फोन सेट करतानाच या दोन्ही सेटिंग्स नीट कॉन्फिगर करा. यामुळे तुमच्या परवानगीशिवाय कोणीही तुमचा फोन उघडू शकणार नाही. विशेषतः बँकिंग ॲप्स आणि पर्सनल चॅट्स सुरक्षित ठेवण्यासाठी बायोमेट्रिक लॉक हा सर्वात भक्कम पर्याय आहे..४. नको असलेले ॲप्स आणि नोटिफिकेशन्स बंद कराअनेकदा नवीन फोनमध्ये कंपन्या आधीच काही अनावश्यक ॲप्स देऊन ठेवतात. हे ॲप्स बॅकग्राउंडला सुरू राहून तुमची बॅटरी आणि डेटा खर्च करतात. त्यामुळे फोन सुरू केल्यावर अनावश्यक ॲप्स अनइन्स्टॉल करा किंवा डिसेबल करा. तसेच प्रत्येक ॲपचे नोटिफिकेशन्स सुरू ठेवल्याने फोनचा डिस्प्ले वारंवार चालू होतो ज्यामुळे बॅटरी लवकर संपते. केवळ महत्त्वाच्या ॲप्सचेच नोटिफिकेशन्स सुरू ठेवावे..५. सॉफ्टवेअर आणि सिस्टिम अपडेट तपासानवीन फोन जरी बॉक्समधून काढला असला तरी तो कंपनीकडून स्टोअरमध्ये येईपर्यंत काही काळ उलटलेला असतो. या दरम्यान कंपनीने सुरक्षेसाठी काही नवीन Security Patches किंवा Software Updates रिलीज केलेले असू शकतात. फोन सुरू केल्यावर Settings मध्ये जाऊन Software Update तपासा आणि फोन अपडेट करून घ्या. यामुळे फोनमधील बग्स दूर होतात आणि फोनची परफॉर्मेंस जास्त फास्ट होतो.