Smartphones Tips: तुमच्या फोनचा कॅमेरा फोटोशिवाय करतो 'ही' 3 अद्भूत कामे, 99 टक्के लोकांना नाही माहिती

mobile camera features beyond photography: मोबाईल फोन कॅमेऱ्याचा वापर फक्त फोटो आणि व्हिडिओ काढण्यापुरता मर्यादित आहे का? जर तुम्हाला असे वाटत असेल तर तुम्ही चुकत आहात. तुमच्या फोनवरील कॅमेरा हे एक मल्टीटास्किंग आहे. ते केवळ फोटो किंवा व्हिडिओ काढण्यापूर्ते वापरले जात नाही तर इतर अनेक महत्वाचे कामे करण्यास मदत करते. पुढील तीन कामे कॅमेऱ्याच्या मदतीशिवाय पूर्ण होतच नाही. .QR Code स्कॅनिंगजेव्हा तुम्ही कोणत्याही अॅपचा वापर करून कोणतेही गोष्ट खरेदीसाठी पेमेंट करता तेव्हा तुम्ही QR कोडवर टॅप करता, तेव्हा फोनचा कॅमेरा आपोआप ओपन होतो. कॅमेरा QR कोड स्कॅन करतो. ज्यामुळे तुम्ही सहजपणे पेमेंट करू शकता. हे एक महत्वाचे काम कॅमेरा करतो. .भाषांतर करण्यास मदतसमजा तुम्ही अशा ठिकाणी गेला आहात जिथे तुम्हाला भाषा समजत नाही. अशा वेळी तुम्ही तुमचा कॅमेरा मजकूर भाषांतरासाठी वापरू शकता. तुमच्या फोनचा कॅमेरा उघडून, तुम्ही दुसऱ्या भाषेत लिहिलेले साइनबोर्ड, कागदपत्रे किंवा मेनू सहजपणे भाषांतरित करू शकता आणि समजू शकता..Documents स्कॅनरतुमच्या फोनवरील कॅमेरा कागदपत्रे स्कॅन करण्यास देखील मदत करू शकतो. जेव्हा तुम्ही अॅप वापरून कागदपत्रे स्कॅन करण्याचा प्रयत्न करता, तेव्हा तुमच्या फोनचा कॅमेरा कागदपत्रे स्कॅन करण्यासाठी उघडतो. एक काळ असा होता की कागदपत्रे स्कॅन करण्यासाठी आपल्याला सायबर कॅफेमध्ये जावे लागत असे. आता काळ बदलला आहे आणि तुम्ही अॅडोब स्कॅन सारख्या अॅप्सचा वापर करून तुमच्या घरच्या आरामात कागदपत्रे स्कॅन करू शकता आणि तुमचे काम काही सेकंदात पूर्ण होईल.