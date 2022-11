Nothing New OS Update: Nothing ने काही दिवसांपूर्वीच आपला पहिला वहिला स्मार्टफोन Phone 1 ला लाँच केले होते. हटके फीचर्स आणि कमी किंमतीमुळे या फोनला ग्राहकांची पसंती मिळाली होती. आता कंपनी फोनसाठी Nothing OS 1.1.7 अपडेट जारी केले आहे. नवीन अपडेटमुळे यूजर्सला अनेक फीचर्सचा फायदा मिळेल.

या अपडेटनंतर यूजर्सला AirPods चे बॅटरी परसेंटेज देखील फोनमध्ये दिसतील. सध्या या फीचरचे टेस्टिंग सुरू असून, लवकरच सर्व यूजर्ससाठी रोलआउट केले जाईल. नवीन अपडेटमुळे फोनमधील इतर त्रुटी देखील दूर होतील.

नवीन अपडेटमुळे शानदार ऑप्टिमाइजेशन आणि परफॉर्मेंस मिळेल, असा दावा कंपनीने केला आहे. याशिवाय, व्हीडिओ रेकॉर्डिंगमध्ये ऑडिओ क्वालिटीत देखील सुधारणा पाहायला मिळेल. अपडेट आल्यानंतर बॅटरीबाबत अचूक माहिती स्क्रीनवर दिसेल. याआधी यूजर्सने बॅटरी इंडिकेटरबाबत तक्रार केली होती.

Nothing OS अपडेटमध्ये लॉक स्क्रीनवर दिसणाऱ्या व्हॉट्सअ‍ॅप नॉटिफिकेशन बगला देखील दुरुस्त करण्यात आले आहे. फोन गरम होण्याची तक्रार देखील यामुळे दूर होईल. तुम्ही देखील Nothing Phone 1 वापरत असल्यास फोनच्या सेटिंग्समध्ये जाऊन सॉफ्टवेअर अपडेट करू शकता.

Nothing चे सीईओ कार्ल पेई यांनी काही दिवसांपूर्वीच अँड्राइड १३ आधारित Nothing OS १.५.० बीटा अपडेटचे टीझर जारी केले आहे. परंतु, बीटा प्रोग्राम लाँचिंगबाबत कंपनीकडून कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. कंपनी नथिंग फोन १ साठी वर्ष २०२३ च्या सुरुवातीला अँड्राइड १३ चे स्टेबल अपडेट जारी करू शकते.