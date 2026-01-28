Nothing Phone 4a Pro : मिडरेंज सेगमेंटमध्ये मोठा धमाका! लॉन्चपूर्वीच सगळ्या डिटेल्स लिक, पाहा काय असतील फीचर्स अन् किंमत

Nothing Phone 4a Pro हा स्मार्टफोन सध्या मार्केटमध्ये लाँच झालेला नाही. पण त्याबद्दलच्या लीक्स आणि चर्चांमुळे तो खूप ट्रेंडिंग आहे. हा फोन Nothing Phone (3a) Pro चा पुढील आणि अधिक अपग्रेडेड व्हर्जन असणार आहे..लॉन्चची तारीख आणि डिझाइनNothing Phone 4a Pro मार्च 2026 मध्ये (अपेक्षित) लाँच होण्याची शक्यता आहे. Nothing चे नेहमीचे ट्रान्सपरंट डिझाइन या मॉडेलमध्येही कायम असेल, पण त्यात काही नवीन बदल अपेक्षित आहेत. हा फोन काळा (Black), पांढरा (White), निळा (Blue) आणि गुलाबी (Pink) अशा आकर्षक रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध होऊ शकतो..East India Company : सावधान! भारतात परतलीये 'ईस्ट इंडिया कंपनी'; Zoho फाउंडर श्रीधर वेम्बूंच्या 'या' चेतावतीने भारतात खळबळ.पावरफुल प्रोसेसर आणि डिस्प्लेया फोनमध्ये उत्तम कार्यक्षमतेसाठी Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 किंवा Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट प्रोसेसर असण्याची शक्यता आहे. तसेच यात 6.82 इंचाचा मोठा AMOLED डिस्प्ले दिला जाऊ शकतो ज्याचा रिफ्रेश रेट 144Hz पर्यंत असू शकतो. यामुळे गेमिंग आणि स्क्रोलिंगचा अनुभव अतिशय स्मूथ असेल..Ajit Pawar Death : विमानाने प्रवास करणाऱ्यांनो! तांत्रिक बिघाडापासून लाइट ऑन-ऑफपर्यंत; प्लेन क्रॅश होण्यामागे 'ही' 5 सिक्रेट कारणे.कॅमेरा आणि बॅटरीफोटोग्राफीसाठी, Nothing Phone 4a Pro मध्ये ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यात 50 मेगापिक्सलचा मुख्य कॅमेरा, 50 मेगापिक्सलचा पेरिस्कोप टेलिफोटो कॅमेरा आणि 8 मेगापिक्सलचा अल्ट्रावाइड कॅमेरा असू शकतो. सेल्फीसाठी 50 मेगापिक्सलचा फ्रंट कॅमेरा अपेक्षित आहे. फोनला पॉवर देण्यासाठी 5080mAh क्षमतेची बॅटरी दिली जाऊ शकते, जी 50W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करेल..विना ॲप उघडता करू शकता Swiggy वरून ऑर्डर; पाहा ChatGPT अन् Gemini ला तुमचा 'डिलिव्हरी बॉय' बनवायची ट्रिक.सॉफ्टवेअर आणि इतर फीचर्सहा फोन Android 16 वर आधारित Nothing OS 4.0 सह येऊ शकतो आणि कंपनी किमान पाच वर्षांचे ऑपरेटिंग सिस्टम आणि सुरक्षा अपडेट्स देण्याचे आश्वासन देत आहे. यात IP65 डस्ट आणि वॉटर रेझिस्टन्स रेटिंग आणि 12GB पर्यंत RAM व 256GB UFS 3.1 स्टोरेज मिळण्याची अपेक्षा आहे.तुम्हाला Nothing Phone 4a Pro (जो अजून लॉन्च व्हायचा आहे) किंवा सध्या बाजारात उपलब्ध असलेल्या Nothing Phone (3a) Pro जो सुमारे 31,499 रुपयांमध्ये उपलब्ध आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.