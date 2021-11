November 2021 Chandra Grahan : या शतकातील सर्वात मोठे आंशिक चंद्रग्रहण 19 नोव्हेंबर रोजी उत्तर अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात दृश्यमानतेसह होईल, असा अंदाज नासानं वर्तवलाय. अंतराळ संस्थेनं म्हटलंय, की ग्रहण 3 तास आणि 28 मिनिटांपर्यंत टिकून राहिलं. या दरम्यान 97% चंद्र लाल रंगात दिसेल. हे ग्रहण 2001 ते 2100 मधील इतर कोणत्याही ग्रहणापेक्षा जास्त लांब असण्याची शक्यता आहे.

19 नोव्हेंबरच्या पहाटे पृथ्वी सूर्य आणि चंद्र यांच्यामधून जाईल आणि नंतर त्या भागावर सावली पडेल. NASA नं सांगितलं, की ग्रहण पहाटे 4 AM ET (शनिवारी, भारतीय प्रमाणवेळेनुसार (IST) दुपारी 1:30 वाजता होईल. हे चंद्रग्रहण 18 आणि 19 नोव्हेंबर रोजी होणार असून जगभरातील लोक त्यांच्या वेळेच्या झोननुसार, वेगवेगळ्या वेळी त्याची झलक पाहू शकतात; पण नासाच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकेच्या पूर्व किनार्‍यावरील लोक पहाटे 2-4 AM ET पासून सर्वोत्तम चंद्रग्रहणचं दर्शन घेऊ शकतील.

दरम्यान, हे ग्रहण दक्षिण अमेरिका, पूर्व आशिया, पॅसिफिक प्रदेश आणि ऑस्ट्रेलियातूनही दिसणार आहे. या ग्रहणाव्यतिरिक्त 2021 ते 2030 दरम्यान एकूण 20 आंशिक आणि पेनम्ब्रल (penumbral) ग्रहण दिसतील. ही खगोलीय घटना थेट नासाच्या वेबसाइटवरुनही पाहता येणार आहे. एक आंशिक चंद्रग्रहण मार्गावर असून 18 आणि 19 नोव्हेंबर रोजी ग्रहण रात्रभर होणार आहे. जेव्हा चंद्र काही तासांसाठी पृथ्वीच्या सावलीत सरकेल. हवामानाच्या अनुषंगानं ग्रहणाच्या वेळी चंद्र क्षितिजावर दिसणार्‍या कोणत्याही ठिकाणाहून ग्रहण दृश्यमान होईल, असं नासानं olarsystem.nasa.gov यावरती लिहिलंय.

या शतकातील चंद्रग्रहण हा ग्रहाचा एक मोठा भाग आहे, जो उत्तर आणि दक्षिण अमेरिका, पूर्व आशिया, ऑस्ट्रेलिया, पॅसिफिक प्रदेशासह ग्रहणाचा किमान भाग पाहू शकणार आहेत. त्यामुळं तुमच्या क्षेत्रासाठी त्याच्या दृश्यमानतेची वेळ तपासावी लागणार आहे. नासाच्या म्हणण्यानुसार, फ्रॉस्ट मून ही आणखी एक खगोलीय घटना आहे, जी या महिन्यात आंशिक चंद्रग्रहणासोबत असणार आहे. तुम्ही देखील अवकाशातील खगोलीय घटनांबाबत उत्सुक असाल, तर या चंद्र ग्रहणाचा नजारा नक्की अनुभवा.

फ्रॉस्ट मून म्हणजे काय?

'फ्रॉस्ट मून' (Frost moon) ही शरद ऋतूतील शेवटची पौर्णिमा आहे. मेन फार्मर्स पंचांगानुसार, मूळ अमेरिकन जमातींवरून त्याचं हे नाव पडलंय. यावर्षी शेवटचं चंद्रग्रहण याच महिन्यात होणार आहे. हे चंद्रग्रहण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व आशिया, उत्तर युरोप आणि अमेरिकेत दिसणार आहे. वर्षातील हे शेवटचे चंद्रग्रहण संपूर्ण भारतात कुठेही दिसणार नाही. पण, आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशात काही क्षणांसाठी ते नक्कीच दिसणार असल्याची माहिती आहे.