Pirelli Cyber Tyre : आता टायर झाले स्मार्ट! Cyber Tyre अपघातापूर्वीच देणार अलर्ट; मिळणार हायटेक फीचर्स

आता गाडीच्या टायर देखील स्मार्ट बनत आहेत. जगप्रसिद्ध कंपनी पिरेलीने (Pirelli Cyber Tyre) नवा ‘सायबर टायर’ लॉंच केला आहे. हा टायर स्मार्ट सेन्सर्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) ने सुसज्ज आहे. तो रस्त्याची स्थिती, टायरचा हवेचा दाब आणि पकड याची रिअल टाइम माहिती गाडीला देतो. अपघात होण्यापूर्वीच चालकाला सावध करतो आणि ड्रायव्हिंग खूप सुरक्षित बनवतो..स्मार्ट टायर म्हणजे काय?सोप्या भाषेत सांगायचे तर सायबर टायर हा सामान्य टायर नाही. त्यात प्रगत सेन्सर्स बसवले आहेत. हे सेन्सर्स सतत टायरमधील हवा, तापमान, रस्त्यावरील पकड आणि टायरची स्थिती तपासत असतात. ही सर्व माहिती थेट गाडीच्या कॉम्प्युटर सिस्टीममध्ये जाते. गाडीला रस्त्याची खरी परिस्थिती समजते आणि चालकाला मदत होते..Sleep Death : आपण झोपेत खरंच मरतो का? विज्ञान काय सांगतं, जाणून घ्या रहस्य.एआय तंत्रज्ञानाची जादूफक्त माहिती देण्यापुरते हे थांबत नाही. यात AI आणि स्मार्ट डेटा प्रोसेसिंग सिस्टीम जोडली आहे. जर रस्ता निसरडा किंवा पाण्याने भरलेला असेल तर गाडी आपोआप ब्रेकिंग आणि ट्रॅक्शन कंट्रोल सिस्टीम बदलते. यामुळे अपघातांचा धोका खूप कमी होतो. गाडी स्वतः हुशारीने वागते.रस्त्याची खरी स्थिती समजतेटायर रस्त्याशी थेट संपर्कात असतो. म्हणून खड्डे, खराब रस्ता, निसरडे भाग किंवा पाणी याची माहिती सर्वात आधी टायरलाच मिळते. ही माहिती लगेच गाडीला पाठवली जाते. चालकाला डॅशबोर्डवर किंवा आवाजात सूचना मिळते. त्यामुळे वेळीच सावध होऊन तो वेग कमी करू शकतो किंवा सावकाश चालवू शकतो..ChatGPT ने एका रात्रीत बनवून टाकलं करोडपती! केली 631 अब्ज रुपयांची कमाई, काय होती ट्रिक? पाहा.ड्रायव्हिंगचा अनुभव अधिक मजेदारया नव्या टायरमुळे ड्रायव्हिंगचा आनंद वाढतो. चालकाला टायरची स्थिती, सर्व्हिस कधी घ्यायची, टायर बदलायचे का याची रिअल टाइम अपडेट मिळते. गाडी जास्त अॅक्टिव होते आणि इंधन किंवा बॅटरी देखील बचत होते..Risky Apps : तुमच्या मोबाईलमध्ये लपलेत २८ धोकादायक ॲप्स; व्हॉट्सॲप कॉल हिस्ट्रीच्या नावावर लाखो लोकांची फसवणूक.भविष्यात काय?हे तंत्रज्ञान इलेक्ट्रिक गाड्या, लक्झरी कार आणि ऑटोमॅटिक वाहनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापरले जाईल. भविष्यात टायर फक्त रबराचे भाग राहणार नाहीत तर स्मार्ट उपकरण बनतील. वाहन उद्योगात हा एक मोठा बदल आहे. पूर्वी फक्त इंजिन आणि डिझाइनला महत्त्व होते, आता टायरही हायटेक होत आहेत.पिरेली कंपनी सतत या तंत्रज्ञानात सुधारणा करत आहे. सायबर टायर सुरक्षित, हुशार आणि भविष्यकाळातील ड्रायव्हिंगसाठी नवी दिशा दाखवतो. लवकरच आपल्या गाड्यांमध्येही हे स्मार्ट टायर दिसतील अशी आशा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.