विज्ञान-तंत्र

Nyaya Setu : आता Whatsapp बनेल तुमचा वकील! Hi लिहिताच मिळेल फ्री कायदेशीर सल्ला, सरकारने सुरू केलेली ही सुविधा काय आहे?

Whatsapp Nyaya Setu : आता व्हॉट्सअॅपवर मोफत कायदेशीर सल्ला मिळणार आहे. न्याय सेतू काय आहे, जाणून घ्या
Saisimran Ghashi
Updated on

कायदेशीर समस्या असताना वकील शोधणे, सरकारी कार्यालयात धावपळ करणे किंवा पैसे खर्च करणे आता गरजेचे राहिले नाही. भारत सरकारने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. आता तुमच्या व्हॉट्सअॅपवरच 'Nyaya Setu' सेवा उपलब्ध झाली आहे. फक्त एका 'Hi' संदेशाने तुम्हाला मोफत कायदेशीर सल्ला, माहिती आणि मदत मिळेल. ही सेवा लाखो सामान्य नागरिकांसाठी वरदान ठरली आहे.

