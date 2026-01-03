Nyaya Setu : आता Whatsapp बनेल तुमचा वकील! Hi लिहिताच मिळेल फ्री कायदेशीर सल्ला, सरकारने सुरू केलेली ही सुविधा काय आहे?

कायदेशीर समस्या असताना वकील शोधणे, सरकारी कार्यालयात धावपळ करणे किंवा पैसे खर्च करणे आता गरजेचे राहिले नाही. भारत सरकारने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. आता तुमच्या व्हॉट्सअॅपवरच 'Nyaya Setu' सेवा उपलब्ध झाली आहे. फक्त एका 'Hi' संदेशाने तुम्हाला मोफत कायदेशीर सल्ला, माहिती आणि मदत मिळेल. ही सेवा लाखो सामान्य नागरिकांसाठी वरदान ठरली आहे..कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने ही सेवा व्हॉट्सअॅपवर आणली आहे. पूर्वी ऑगस्ट 2024 मध्ये 'Nyaya Setu' हा डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुरू झाला होता ज्याचा उद्देश कायदेशीर मदत सोपी करणे हा होता. आता व्हॉट्सअॅपशी जोडल्याने ही सुविधा घरबसल्या उपलब्ध झाली. ग्रामीण भागातील लोक, गरीब कुटुंबे किंवा वेळ नसलेले व्यस्त नागरिक यांना याचा सर्वाधिक फायदा होईल. किरकोळ कायदेशीर प्रश्न असो वा सामान्य माहिती, सर्व काही एका क्लिकवर...General Knowledge : मोबाईलच्या चार्जिंग पोर्टजवळ लहान छिद्र का दिलेलं असतं? हा मायक्रोफोन नाही..99 टक्के लोकांना माहिती नाही कारण.ही सेवा कशी वापरायची?खूप सोपी आहे. तुमच्या फोनमध्ये 7217711814 हा अधिकृत नंबर सेव्ह करा. व्हॉट्सअॅप उघडा आणि या नंबरला 'Hi' असा संदेश पाठवा. हे प्रोफाइल 'टेली-लॉ' (Tele Law) नावाने दिसेल. लगेच तुम्हाला तीन पर्याय मिळतील..कायदेशीर सल्ला, कायदेशीर माहिती आणि कायदेशीर मदत.सल्ल्यासाठी चॅटबॉट तुमचा मोबाइल नंबर व्हेरिफाय करेल. पण सामान्य माहिती किंवा मदतीसाठी व्हेरिफिकेशनची गरज नाही..New Year Recharge : पटकन करा रिचार्ज, लवकरच बंद होणार आहे 1 रुपयचा प्लॅन; मिळणार 30 दिवसांची वैधता, अनलिमिटेड कॉलिंग, 60GB डेटा.ही सेवा पूर्णपणे मोफत आहे आणि अँड्रॉइड, आयओएस तसेच व्हॉट्सअॅप वेबवरही चालते. देशभरातील कोणताही नागरिक याचा लाभ घेऊ शकतो.सरकारचा हा उपक्रम डिजिटल इंडियाला बळकटी देतो. आता न्याय सर्वांच्या दारात पोहोचला आहे. छोट्या-मोठ्या समस्यांपासून मुक्त होण्यासाठी ही सेवा नक्की वापरून पहा. तुमचा फोन आता तुमचा वकील बनला आहे. ही सुविधा वापरून लाखो लोकांना दिलासा मिळेल आणि कायदेशीर जागरूकता वाढेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.