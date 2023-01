By

Offer On Nothing Phone 1: नवीन वर्षात Nothing Phone 1 खरेदी करायचा असल्यास तुमच्याकडे चांगली संधी आहे. या फोनला तुम्ही १० हजार रुपयांच्या बजेटमध्ये खरेदी करू शकता. या फोनची मूळ किंमत ३७,९९९ रुपये आहे. परंतु, फ्लिपकार्टवरून तुम्ही तब्बल २६ टक्के डिस्काउंटनंतर २९,९९९ रुपये किंमतीत खरेदी करू शकता. या फोनवरील कॅशबॅक, डिस्काउंट आणि एक्सचेंज ऑफरविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

Nothing Phone 1 वर मिळेल बंपर ऑफर

फोनच्या ८ जीबी रॅम आणि १२८ जीबी स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत ३७,९९९ रुपये आहे. परंतु, २० टक्के डिस्काउंटनंतर २९,९९९ रुपये किंमतीत लिस्ट करण्यात आले आहे. यावर बँक ऑफर आणि एक्सचेंज ऑफरचा देखील फायदा मिळेल. फ्लिपकार्ट अ‍ॅक्सिस बँक कार्डचा वापर केल्यास ५ टक्के कॅशबॅकचा फायदा मिळेल. तसेच, १० टक्के अतिरिक्त डिस्काउंट देखील दिले जात आहे. या फोनवर २० हजार रुपयांपर्यंत एक्सचेंज ऑफर देखील मिळेल. एक्सचेंज ऑफरचा पूर्ण फायदा मिळाल्यास फोनला १० हजारांच्या बजेटमध्ये खरेदी करू शकता.

Nothing Phone 1 चे स्पेसिफिकेशन्स

Nothing Phone 1 अँड्राइड १२ वर काम करतो. फोनमध्ये ६.५५ इंच फुल एचडी प्लस ओलेड डिस्प्ले देण्यात आला असून, याचा रिफ्रेश रेट १२० हर्ट्ज आहे. डिस्प्ले एचडीआर१०+ सपोर्ट आणि १२०० निट्स ब्राइटनेससह येतो. फोनमध्ये Snapdragon 778 G+ प्रोसेसरसह १२ जीबीपर्यंत LPDDR५ रॅम आणि २५६जीबीपर्यंत स्टोरेज मिळेल.

Nothing च्या या फोनमध्ये दोन रियर कॅमेरे देण्यात आले आहे. यातील एक ५० मेगापिक्सलचा Sony IMX 766 सेंसर आणि दुसरा ५० मेगापिक्सल Samsung JN1 सेंसर आहे. तर फ्रंटला १६ मेगापिक्सलचा Sony IMX471 कॅमेरा मिळेल. यात पॉवर बॅकअपसाठी ३३ वॉट वायर चार्जिंगसह ४५०० एमएएचची दमदार बॅटरी मिळते.

