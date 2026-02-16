OnePlus 12 Massive Rs 19000 Discount on Amazon India

OnePlus 12 Massive Rs 19000 Discount on Amazon India

esakal

विज्ञान-तंत्र

Mobile Discount Offers : वनप्लसच्या प्रीमियम स्मार्टफोनवर चक्क 19 हजारचा डिस्काउंट; OnePlus 15R लाँचनंतर 'इथे' सुरुय मोठी ऑफर

OnePlus 15R लॉन्च झाल्यावर OnePlus च्या अनेक स्मार्टफोनची किंमत कोसळली आहे. बजेटमध्ये प्रीमियम स्मार्टफोनचा अनुभव घ्यायचा असेल तर ही डील चुकवू नका
Published on

OnePlus 15R च्या अलीकडील लॉन्चमुळे OnePlus 12 च्या किमतीत ही कपात झाली आहे. नवीन मॉडेल मार्केटमध्ये आल्यानंतर कंपनीने आपल्या मागील फ्लॅगशिप मॉडेलला अधिक स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी धोरणात्मक पाऊल उचलले आहे. OnePlus 12 मध्ये पावरफुल स्नॅपड्रॅगन 8 Gen 3 प्रोसेसर , Hasselblad कॅमेरा तंत्रज्ञान आणि 100W फास्ट चार्जिंग यांसारखी बेस्ट फीचर्स आहेत ज्यामुळे हा फोन आजही एक अत्यंत आकर्षक पर्याय आहे.

Loading content, please wait...
mobile
Amazon
sale
Discount
Discount Offer
New 5G Mobile
Mobile Phone
5G Smart Phone
festival Discount
OnePlus
amazon india
Deals
90% discount offers