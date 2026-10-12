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OnePlus 16 स्मार्टफोन होणार लाँच! 9000mAh बॅटरीसह 185FPS गेमिंग सपोर्ट; जाणून घ्या दमदार फीचर्स...

OnePlus 16 Launch: वनप्लसच्या नवीन फ्लॅगशिप डिव्हाइसमध्ये मिळणार 165Hz रिफ्रेश रेट, 200MP कॅमेरा आणि शक्तिशाली स्नैपड्रैगन प्रोसेसरची साथ...
OnePlus 16 Launch 9000mAh Battery & 185FPS Gaming Specs

OnePlus 16 Launch: 9000mAh Battery & 185FPS Gaming Specs

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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OnePlus 16 Smartphone: स्मार्टफोन बाजारात खळबळ उडवण्यासाठी वनप्लस आपला शक्तिशाली आणि नवीन फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 16 लाँच करण्यास सज्ज झाला आहे. हा स्मार्टफोन आज चीनमध्ये अधिकृतपणे लाँच केला जाणार आहे. डिस्प्ले, बॅटरी बॅकअप आणि गेमिंग परफॉर्मेंसच्या बाबतीत हा फोन मोबाईल विश्वात नवीन विक्रम प्रस्थापित करू शकतो.

या अपकमिंग डिव्हाइसमध्ये कंपनी काय खास घेऊन येत आहे आणि त्याचे संभाव्य स्पेसिफिकेशन्स कसे असणार आहेत, याबाबतची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे-

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