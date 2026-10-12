OnePlus 16 स्मार्टफोन होणार लाँच! 9000mAh बॅटरीसह 185FPS गेमिंग सपोर्ट; जाणून घ्या दमदार फीचर्स...

OnePlus 16 Smartphone: स्मार्टफोन बाजारात खळबळ उडवण्यासाठी वनप्लस आपला शक्तिशाली आणि नवीन फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 16 लाँच करण्यास सज्ज झाला आहे. हा स्मार्टफोन आज चीनमध्ये अधिकृतपणे लाँच केला जाणार आहे. डिस्प्ले, बॅटरी बॅकअप आणि गेमिंग परफॉर्मेंसच्या बाबतीत हा फोन मोबाईल विश्वात नवीन विक्रम प्रस्थापित करू शकतो.या अपकमिंग डिव्हाइसमध्ये कंपनी काय खास घेऊन येत आहे आणि त्याचे संभाव्य स्पेसिफिकेशन्स कसे असणार आहेत, याबाबतची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे- .दमदार गेमिंग आणि पॉवरफुल प्रोसेसरगेमिंग प्रेमींसाठी या फोनमध्ये आधुनिक फीचर्स दिले जाणार आहेत. OnePlus 16 मध्ये गेमिंगचा अनुभव सुधारण्यासाठी नवीन Fengchi Gaming Kernel आणि तीन चिप्सवर आधारित डेडिकेटेड गेमिंग सिस्टमचा वापर करण्यात आला आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार, हा फोन सिस्टम-वाइड 165Hz रिफ्रेश रेट देईल, तर काही मोजक्या आणि हाय-एंड गेम्समध्ये तब्बल 185FPS पर्यंतचा गेमिंग सपोर्ट मिळणार आहे. यात लेटेस्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..Samsung Smartphone: 6,000mAh बॅटरी अन् 50MP कॅमेऱ्यासह Galaxy M08 आणि Galaxy F08 लाँच! पाहा काय आहेत फीचर्स... .9000mAh बॅटरी आणि फास्ट चार्जिंगया स्मार्टफोनचे सर्वात मोठे आणि आकर्षक वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची बॅटरी क्षमता असणार आहे. 9000mAh बॅटरी तसेच, फास्ट चार्जिंगसाठी यात 100W वायर्ड आणि 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट दिला जाऊ शकतो. सॉफ्टवेअरबद्दल बोलायचे तर, हा फोन Android 17 वर आधारित ColorOS 17 वर काम करू शकेल..कॅमेरा आणि इतर आधुनिक फीचर्सफोटोग्राफीची आवड असणाऱ्या युजर्ससाठी या फोनमध्ये भारी कॅमेरा सेटअप दिला जाण्याची शक्यता आहे-प्रायमरी कॅमेरा: उत्तम फोटोग्राफीसाठी फोनमध्ये 200MP चा मुख्य कॅमेरा मिळू शकतो.सपोर्टिंग लेन्स: सोबतच 50MP चा अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा आणि 50MP चा पेरिस्कोप टेलीफोटो लेन्स दिला जाऊ शकतो.फ्रंट कॅमेरा: सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी यात 50MP चा फ्रंट कॅमेरा असण्याची अपेक्षा आहे.याशिवाय, डिव्हाइसला सुरक्षित आणि टिकाऊ बनवण्यासाठी IP66, IP68, IP69 आणि IP69K अशी उच्च दर्जाची डस्ट आणि वॉटर रेजिस्तान ट्रिपलिंग रेटिंग दिली जाऊ शकते. सुरक्षेसाठी 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेन्सर आणि कनेक्टिव्हिटीसाठी USB 3.2 Gen 1 चा सपोर्ट देखील यात मिळू शकतो. हा स्मार्टफोन भारतात कधी लाँच केला जाणार याबाबत कंपनीने अजून कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही..Phone मध्ये अचानक जाहिरातींचा भडिमार होतोय? वेळीच व्हा सावध! 'या' ५ उपायांनी शोधा फोनमधील बिघाड....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.