वनप्लसची दमदार एन्ट्री! Nord CE 6 अन् Nord CE 6 Lite स्मार्टफोन लाँच; 8000mAh बॅटरी, फीचर्स लाखोंचे, पण किंमत फक्त...

OnePlus कंपनीने भारतात आपल्या बजेट स्मार्टफोनची नवी सिरिज लाँच केली आहे. Nord CE 6 आणि Nord CE 6 Lite 5G या दोन नवीन फोनमुळे ग्राहकांना चांगल्या फीचर्ससह परवडणारे 5G फोन मिळणार आहेत. मोठी बॅटरी, फास्ट चार्जिंग, स्मूथ डिस्प्ले आणि मजबूत बिल्ड या फोनचे खास फीचर्स आहेत..किंमत आणि उपलब्धताOnePlus Nord CE 6 ची सुरुवातीची किंमत 29,999 रुपये आहे.8 GB RAM + 128 GB स्टोरेज : 29,999 रुपये8 GB RAM + 256 GB स्टोरेज : 32,999 रुपयेरंग : Fresh Blue, Lunar Pearl आणि Pitch Black..Nord CE 6 Lite सुरुवातीची किंमत6 GB RAM + 128 GB : 20,999 रुपये8 GB RAM + 128 GB : 22,999 रुपये8 GB RAM + 256 GB : 25,999 रुपयेCE 6 ची विक्री 8 मे पासून सुरू झाली आहे तर CE 6 Lite 12 मे पासून उपलब्ध होईल. Amazon, OnePlus वेबसाइट आणि स्टोअरमध्ये खरेदी करता येईल. OnePlus जास्त 2,000 रुपयांचा डिस्काउंटही देत आहे..OnePlus Nord CE 6 खास फीचर्सहा फोन 6.78 इंचाचा सुंदर AMOLED डिस्प्ले घेऊन येतो. 1.5K रिझोल्यूशन, 144Hz रिफ्रेश रेट आणि 3600 nits ब्राइटनेसमुळे स्क्रीन खूप ब्राइट आणि स्मूथ आहे. Crystal Guard Glass आणि MIL-STD-810H प्रमाणपत्रामुळे फोन मजबूत आहे.बॅटरीSnapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर, 8 GB RAM आणि 256 GB स्टोरेजसह फोन वेगवान काम करतो. 8000 mAh ची मोठी बॅटरी आणि 80W फास्ट चार्जिंग ही सर्वात मोठी खूशखबर आहे. IP66, IP68, IP69 सारख्या वॉटर आणि डस्ट प्रोटेक्शनमुळे पाणी आणि धूळ यापासून पूर्ण संरक्षण मिळते.कॅमेराकॅमेरा सेक्शनमध्ये 50 MP मुख्य + 2 MP सेकंडरी रियर कॅमेरा आणि 32 MP सेल्फी कॅमेरा दिला आहे. Android 16 वर आधारित OxygenOS 16 सह फोन नवीनतम सॉफ्टवेअरसह येतो..OnePlus Nord CE 6 Lite फीचर्सबजेटमध्येही चांगला अनुभव देण्यासाठी Lite मॉडेलमध्ये 6.72 इंच 144Hz LCD डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर, 8 GB RAM आणि 256 GB स्टोरेज (मायक्रोSD ने 2 TB पर्यंत वाढवता येईल) दिले आहे.7000 mAh बॅटरी आणि 45W फास्ट चार्जिंगसह दिवसभर सहज वापरता येईल. MIL-STD-810H संरक्षण आणि IP64 रेटिंगमुळे हा फोनही मजबूत आहे. 50 MP मुख्य कॅमेरा आणि 8 MP सेल्फी कॅमेरा छान फोटो देतील.