OnePlus चा बाहुबली 5G मोबाईल तयार; 8000mAh बॅटरी, 50MP कॅमेरा अन् मिलिट्री ग्रेड सुरक्षा, पाहा किंमत किती?

वनप्लसने मध्यमवर्गीय बजेटमध्ये क्रांती घडवण्यासाठी आपला नवा बाहुबली स्मार्टफोन म्हणजेच OnePlus Nord CE 6 5G लवकरच लाँच करण्याची तयारी केली आहे. या फोनचा लूक अतिशय प्रीमियम असून तो हातात धरल्यावर एक वेगळाच अनुभव देतो. डिझाइनच्या बाबतीत कंपनीने यावेळी मिलिट्री ग्रेड सुरक्षेवर भर दिला आहे, ज्यामुळे हा फोन केवळ दिसायलाच सुंदर नाही तर अतिशय मजबूत आणि टिकाऊ देखील आहे. पडझड झाली तरी फोनला इजा होऊ नये अशा पद्धतीने याची बांधणी करण्यात आली असून तो धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षित राहण्यासाठी IP रेटिंगसह सज्ज आहे..बॅटरी आणि फीचर्सया स्मार्टफोनचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे याची मोठी 8000mAh क्षमतेची बॅटरी. आजच्या धावपळीच्या युगात वारंवार फोन चार्ज करण्याची कटकट या बॅटरीमुळे संपणार आहे. एकदा पूर्ण चार्ज केल्यानंतर हा फोन आरामात दोन ते तीन दिवस साथ देऊ शकतो, जो गेमर्स आणि प्रवाशांसाठी एक मोठा दिलासा ठरेल. यासोबतच वनप्लसचे सुपरफास्ट चार्जिंग तंत्रज्ञान असल्याने इतकी मोठी बॅटरी देखील काही मिनिटांतच चार्ज करण्याची सुविधा यामध्ये देण्यात आली आहे ज्यामुळे तुमचा वेळ वाचेल आणि कामाचा वेग मंदावणार नाही..कॅमेराफोटोग्राफीची आवड असलेल्या तरुणाईसाठी यामध्ये 50 मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा सेटअप दिला आहे. वनप्लसची इमेज प्रोसेसिंग क्षमता आणि प्रगत लेन्समुळे कमी प्रकाशातही अतिशय स्पष्ट आणि सजीव फोटो टिपणे शक्य होईल. सेल्फीसाठी देखील उत्कृष्ट फ्रंट कॅमेरा आणि विविध एआय (AI) फीचर्स देण्यात आले आहेत, जे फोटोंना प्रोफेशनल टच देतात. याशिवाय फोनमध्ये 6.7 इंचाचा AMOLED डिस्प्ले असून 120 हर्ट्झचा रिफ्रेश रेट दिला आहे, ज्यामुळे व्हिडिओ स्ट्रीमिंग आणि सोशल मीडिया स्क्रोलिंगचा अनुभव अतिशय स्मूथ आणि डोळ्यांना सुखावणारा मिळतो..किंमत आणि उपलब्धताकिंमत आणि उपलब्धतेचा विचार केला तर OnePlus Nord CE 6 5G हा फोन भारतीय बाजारपेठेत 25,000 ते 30,000 रुपयांच्या आसपास लाँच होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये प्रगत 5G प्रोसेसर आणि 12 GB पर्यंत रॅमचे पर्याय उपलब्ध असू शकतात, ज्यामुळे मल्टीटास्किंग करणे सोपे होईल. शक्तिशाली बॅटरी, जबरदस्त कॅमेरा आणि लष्करी दर्जाची सुरक्षा यांचा संगम असलेला हा फोन वनप्लस प्रेमींसाठी एक मोठी भेट ठरणार आहे. विशेषतः ज्यांना बजेटमध्ये फ्लॅगशिप अनुभव हवा आहे, त्यांच्यासाठी हा बाहुबली फोन सर्वोत्तम पर्याय ठरेल.