OnePlus Turbo 7 Pro: 10,000mAh बॅटरी अन् 200MP कॅमेऱ्यासह फ्लॅगशिप स्मार्टफोन होणार लाँच! पाहा भन्नाट फीचर्स...

OnePlus Smartphone: स्मार्टफोन जगतात आपल्या दमदार परफॉर्मन्ससाठी ओळखली जाणारी 'वनप्लस' (OnePlus) ही कंपनी लवकरच बाजारात एक नवा फ्लॅगशिप फोन आणण्याच्या तयारीत आहे. माहितीनुसार, कंपनी 'OnePlus Turbo 7 Pro' हा परफॉर्मन्स-केंद्रित (Performance-focused) स्मार्टफोन वर्षाच्या शेवटी लाँच करण्याची शक्यता आहे. या हँडसेटमध्ये 200 मेगापिक्सेलचा कॅमेरा, 10,000 mAh ची बॅटरी आणि तब्बल 185 हर्ट्झचा रिफ्रेश रेट असलेला डिस्प्ले मिळणार असल्याचे मीडिया रिपोर्ट्समध्ये म्हटले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .गेमिंग आणि फोटोग्राफीसाठी ठरणार बेस्ट पर्यायवनप्लस टर्बो प्रो मालिका ही प्रामुख्याने गेमिंग आणि फोटोग्राफीची आवड असणाऱ्या युजर्सना लक्षात ठेवून डिझाइन केली जात आहे.डिस्प्ले आणि रिफ्रेश रेट: या फोनमध्ये 6.88 इंचाचा 1.5K डिस्प्ले मिळण्याची शक्यता आहे. गेमिंगदरम्यान अतिशय स्मूथ अनुभव मिळावा यासाठी 185 हर्ट्झचा रिफ्रेश रेट (185Hz Refresh Rate) दिला जाऊ शकतो.प्रोसेसरची ताकद: या फोनमध्ये फ्लॅगशिप लेव्हलचा 3nm SM8845 प्रो प्रोसेसर वापरला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, ज्यामुळे हेव्ही गेमिंग आणि मल्टिटास्किंग सहज शक्य होईल. .Samsung Smartphone: 6,000mAh बॅटरी अन् 50MP कॅमेऱ्यासह Galaxy M08 आणि Galaxy F08 लाँच! पाहा काय आहेत फीचर्स... .200 मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेराकॅमेरा डिपार्टमेंटबद्दल बोलायचे झाल्यास, OnePlus Turbo 7 Pro मध्ये मागील बाजूला ट्रिपल कॅमेरा सेटअप (Triple Camera Setup) दिला जाऊ शकतो. यामध्ये 200 मेगापिक्सेलचा (200MP) मुख्य प्रायमरी कॅमेरा समाविष्ट असेल. पण, उरलेल्या दोन सेन्सर्सबाबतची माहिती अजून समोर आलेली नाही..10,000 mAh बॅटरी आणि कूलिंग सिस्टमकंपनी या हँडसेटमध्ये 10,000 mAh ची मोठी बॅटरी देण्याच्या तयारीत आहे. याशिवाय फोन जास्त गरम होऊ नये यासाठी External Cooling Fan Accessory देखील देणार असल्याचे समजते.iQOO शी होणार थेट स्पर्धाबाजारात आल्यानंतर वनप्लसच्या या स्मार्टफोनची थेट स्पर्धा iQOO Z12 Turbo सोबत पाहायला मिळू शकते. रिपोर्ट्सनुसार, दोन्ही स्मार्टफोन्समध्ये सारखी चिपसेट आणि इन-बिल्ट कूलिंग सिस्टम पाहायला मिळू शकते..Phone मध्ये अचानक जाहिरातींचा भडिमार होतोय? वेळीच व्हा सावध! 'या' ५ उपायांनी शोधा फोनमधील बिघाड....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.