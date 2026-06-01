TVS Bike : फक्त 47 हजार किंमत; 30 दिवसांत 42,246 लोकांनी खरेदी केली 'ही' टू व्हीलर गाडी, 58 कि.मी. स्पीड

भारतीय मार्केटमध्ये अनेक दुचाकी गाड्या येत-जात असतात, पण काही वाहने अशी असतात जी वर्षानुवर्षे आपले साम्राज्य अबाधित ठेवतात. अशाच एका गाडीबद्दल आज आपण जाणून घेणार आहोत जी कोणत्याही स्पर्धकापुढे झुकली नाही..अप्रतिम विक्रीचा धडाकाएप्रिल महिन्यात TVS XL 100 ने एकेकाळी अविश्वसनीय विक्री नोंदवली आहे. केवळ ३० दिवसांत ४२,२४६ युनिट्स विक्री होऊन ही मोपेड पुन्हा एकदा बाजारात आपली ताकद दाखवून गेली. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये ३८,७४८ युनिट्स विकल्या गेल्या होत्या, यंदा ९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मार्च २०२६ मध्ये तर विक्री ४६,१९२ युनिट्सवर पोहोचली होती. महिन्याला ४० ते ४५ हजार युनिट्सची विक्री ही या मॉडेलसाठी नवी गोष्ट नाही..भारतीय वाहन बाजारात अनेक सेगमेंट आहेत ज्यात एकच उत्पादन वर्चस्व गाजवते. TVS XL 100 हा त्यातील एक चमकता तारा आहे. कायनेटिकसारख्या कंपन्यांनी ई-लूनासारखे प्रयत्न केले, तरीही जुनी पातळी गाठणे कठीण जात आहे. XL 100 मात्र आपल्या विश्वासार्हतेने आणि व्यावहारिकतेने ग्राहकांच्या मनात घर करून बसले आहे..किंमत आणि फीचर्सचा खजिनासुमारे ४७,००० रुपयांच्या आसपास सुरू होणारी ही मोपेड प्रत्यक्षात ४६,८५० ते ६१,८६०रुपये (एक्स-शोरूम) पर्यंतच्या व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे. या किंमतीत मिळणारे फीचर्स पाहून कोणालाही आश्चर्य वाटेल. अलॉय व्हील्स, led हेडलॅम्प्स, ट्यूबलेस टायर्स, टेलिस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन आणि सहज काढता येण्याजोगी मागची सीट यासारखी आधुनिक सुविधा या क्लासिक मोपेडला आकर्षक बनवतात..ताकदवान इंजिनया मॉडेलचे हृदय आहे ९९.७ cc चे मजबूत इंजिन. ताशी ५८ किलोमीटर कमाल वेग आणि केवळ ८५ किलो वजन असलेली ही दुचाकी १५० किलोपर्यंत भार वाहून नेऊ शकते. शेतकरी, छोटे व्यापारी, कुटुंब आणि विद्यार्थी सर्वांसाठी उपयुक्त अशी ही मोपेड विश्वसनीय साथीदार ठरते..का आहे एवढी लोकप्रियता?साधी देखभाल, कमी इंधन खर्च, मजबूत बिल्ड क्वालिटी आणि रोजच्या गरजेनुसार डिझाइन यामुळे TVS XL 100 वर्षानुवर्षे बाजारात अपराजित राहिली आहे. जेव्हा इतर कंपन्या नवीन ट्रेंड्सच्या मागे धावतात, तेव्हा tvs आपल्या या किंगला अधिक चांगले बनवण्यावर भर देते.