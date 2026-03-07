ऑफिसच्या कामांची सुट्टी! OpenAI ने लॉन्च केले GPT-5.4, आता तुमचा लॅपटॉप-कॉम्प्युटर चालवणार स्वतः AI

तुम्ही दररोज एक्सेलमध्ये डेटा भरताना, लांब ईमेल लिहिताना किंवा प्रेझेंटेशन बनवताना कंटाळला असाल, तर आजची बातमी तुमच्यासाठी आहे. OpenAI ने नुकतेच GPT-5.4 हे नवीन आणि अत्यंत शक्तिशाली AI मॉडेल लाँच केले आहे. हे फक्त चॅट करणारे नाही, तर एक खरा डिजिटल सहकारी आहे जो ऑफिसची अवघड कामे स्वतंत्रपणे हाताळतो..या मॉडेलचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे 'नेटिव्ह कंप्यूटर यूज' मोड..याचा अर्थ GPT-5.4 आता तुमच्या संगणकावर माउस कीबोर्ड वापरून अॅप्स उघडू शकते, ब्राउझर चालवू शकते आणि काम पूर्ण करू शकते. उदाहरणार्थ एक्सेलमधून डेटा काढून तो पॉवरपॉइंट प्रेझेंटेशनमध्ये घालणे, आर्थिक मॉडेलिंग करणे किंवा स्प्रेडशीट विश्लेषण करणे हे सगळे ते मानवी मदतीशिवाय करेल. मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल आणि गूगल शीट्ससाठी स्पेशल प्लगइन्सही आले आहेत.IRAN-AMERICA WAR REASON : अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला का केला? 'या' 5 कारणांमुळे सुरू झालंय भीषण युद्ध, काळीज पिळवटणारे व्हिडिओ.मागील मॉडेलच्या तुलनेत हे 33% कमी चुका करते आणि 18% अधिक विश्वासार्ह आहे. एकाच वेळी 1 दशलक्ष टोकन प्रक्रिया करू शकते, म्हणजे जाड कायदेशीर किंवा कोडिंग फाइल्सही क्षणात समजून घेते. सर्वात मजेदार म्हणजे नवीन 'थिंकिंग मोड'.. कठीण काम दिल्यावर हे AI आधी संपूर्ण योजना दाखवते कसे करायचे, कोणते स्टेप्स, काय विचार करतोय. तुम्हाला आवडले नाही तर मध्येच थांबवून बदलता येईल. यामुळे काम नेहमी तुमच्या मनासारखे होईल आणि वेळ वाचेल..AI in Army : आता 'फौजी' बनणार AI! सॅम ऑल्टमननी सैन्याशी केली हातमिळवणी, नेमकं तंत्रज्ञान काय? पाहा.सध्या हे ChatGPT प्लस, टीम आणि प्रो यूजर्ससाठी उपलब्ध आहे. एंटरप्राइज आणि एज्युकेशन प्लॅन्ससाठीही लवकरच येईल. GPT-5.4 Pro हे हाय परफॉर्मन्स व्हर्जन खास जटिल कामांसाठी आहे.टेक जगात हे मोठे पाऊल आहे. मायक्रोसॉफ्ट, गुगलसारख्या कंपन्यांशी स्पर्धा तीव्र झाली आहे. भविष्यात ऑफिसमध्ये बसून फक्त सूचना देणे पुरेसे राहील उरलेले AI हाताळेल. कामाची पद्धत पूर्ण बदलणार आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.