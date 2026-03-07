विज्ञान-तंत्र

ऑफिसच्या कामांची सुट्टी! OpenAI ने लॉन्च केले GPT-5.4, आता तुमचा लॅपटॉप-कॉम्प्युटर चालवणार स्वतः AI

OpenAI ने GPT-5.4 लाँच केले जे ऑफिस कामांसाठी सर्वात शक्तिशाली AI आहे. हे संगणक स्वतः चालवते, १ मिलियन टोकन हाताळते आणि थिंकिंग मोडसह जटिल कामे पटकन पूर्ण करते.
ऑफिसच्या कामांची सुट्टी! OpenAI ने लॉन्च केले GPT-5.4, आता तुमचा लॅपटॉप-कॉम्प्युटर चालवणार स्वतः AI
Saisimran Ghashi
Updated on

तुम्ही दररोज एक्सेलमध्ये डेटा भरताना, लांब ईमेल लिहिताना किंवा प्रेझेंटेशन बनवताना कंटाळला असाल, तर आजची बातमी तुमच्यासाठी आहे. OpenAI ने नुकतेच GPT-5.4 हे नवीन आणि अत्यंत शक्तिशाली AI मॉडेल लाँच केले आहे. हे फक्त चॅट करणारे नाही, तर एक खरा डिजिटल सहकारी आहे जो ऑफिसची अवघड कामे स्वतंत्रपणे हाताळतो.

