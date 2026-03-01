विज्ञान-तंत्र

AI in Army : आता 'फौजी' बनणार AI! सॅम ऑल्टमननी सैन्याशी केली हातमिळवणी, नेमकं तंत्रज्ञान काय? पाहा

Sam altman OpenAI Pentagon deal : ओपनएआयने पेंटागॉनसोबत करार केला, ज्यामुळे त्यांचे एआय मॉडेल्स अमेरिकन सैन्याच्या गुप्त नेटवर्कवर चालतील.
Saisimran Ghashi
एआय आता लष्करी क्षेत्रात पाऊल टाकतंय. ओपनएआयचे सीईओ सॅम ऑल्टमन यांनी अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाशी (पेंटागॉन) एक मोठा करार केला आहे. या करारामुळे ओपनएआयचे शक्तिशाली एआय मॉडेल्स आता अमेरिकन सैन्याच्या सर्वात सुरक्षित आणि गुप्त नेटवर्कवर चालतील. ही बातमी जगभरात चर्चेचा विषय ठरली आहे.

Technology
Security
Army
artificial intelligence
Sam Altman

