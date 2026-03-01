AI in Army : आता 'फौजी' बनणार AI! सॅम ऑल्टमननी सैन्याशी केली हातमिळवणी, नेमकं तंत्रज्ञान काय? पाहा

एआय आता लष्करी क्षेत्रात पाऊल टाकतंय. ओपनएआयचे सीईओ सॅम ऑल्टमन यांनी अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाशी (पेंटागॉन) एक मोठा करार केला आहे. या करारामुळे ओपनएआयचे शक्तिशाली एआय मॉडेल्स आता अमेरिकन सैन्याच्या सर्वात सुरक्षित आणि गुप्त नेटवर्कवर चालतील. ही बातमी जगभरात चर्चेचा विषय ठरली आहे..सॅम ऑल्टमन यांनी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर ही घोषणा केली. त्यांनी म्हटले की जग हे गुंतागुंतीचे आणि धोकादायक आहे. म्हणूनच सुरक्षेसाठी लष्कराशी भागीदारी आवश्यक आहे. पेंटागॉनने सुरक्षेबाबत खूप आदर दाखवला आणि दोघांनी मिळून विशेष सुरक्षा उपाय ठरवले. ऑल्टमन यांनी स्पष्ट केले की हे मॉडेल क्लाउडवर आधारित असतील आणि मजबूत संरक्षण यंत्रणा असतील..IRAN-AMERICA WAR REASON : अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला का केला? 'या' 5 कारणांमुळे सुरू झालंय भीषण युद्ध, काळीज पिळवटणारे व्हिडिओ.या करारात दोन मुख्य नियम आहेतअमेरिकेत घरगुती लोकांची मोठ्या प्रमाणात नजर ठेवण्यासाठी (मास सर्व्हेलन्स) एआयचा वापर होणार नाही.स्वतंत्रपणे मारणाऱ्या रोबोट्स किंवा शस्त्रांमध्ये (किलर रोबोट्स) एआय वापरला जाणार नाही. नेहमी माणसाची जबाबदारी राहील..Mobile Virus Signs : मोबाईलमध्ये दिसू लागलेत 'हे' 3 बदल? मग समजून जा फोनमध्ये घुसलाय व्हायरस, लवकर करून घ्या दुरुस्ती.हे कसं झालं?स्पर्धक कंपनी अँथ्रोपिकने असेच नियम मागितले होते. पण ते मान्य न झाल्याने ट्रम्प सरकारने अँथ्रोपिकला ब्लॅकलिस्ट केलं. सरकारी कामात त्यांचे एआय वापरणं बंद केलं. अँथ्रोपिक एकटी पडली. सॅम ऑल्टमन यांनी ही संधी साधली आणि करार केला. त्यांनी म्हटलं, "आम्ही अँथ्रोपिकसारखेच नियम ठेवले आहेत, पण आम्ही सैन्याला मदत करतो..Danger Tribe : जगातला सगळ्यात भयानक समुदाय, इथले लोक स्वतःच्या आई-वडिलांच्या मृत शरीराला कच्चे खातात.काही लोक म्हणतात, एआय सैन्यात गेल्याने नैतिकता आणि सुरक्षेचे प्रश्न येतील. याला 'एआयचा ओपनहायमर क्षण' म्हणणारेही आहेत. पण ऑल्टमन म्हणतात हे जग सुरक्षित करण्याचं पाऊल आहे. त्यांनी इतर एआय कंपन्यांना सुद्धा सरकारसोबत असेच नियम ठेवून काम करण्याचा सल्ला दिला. सिलिकॉन व्हॅलीत बोलण होतंय की आता सॅम ऑल्टमन ट्रम्प सरकारचे लाडके झाले आहेत. अँथ्रोपिकने तत्त्वांवर ठाम राहिलं तर ओपनएआयने व्यवहार आणि देशाची मदत केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.