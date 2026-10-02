विज्ञान-तंत्र

AI च्या सुरक्षेवर मोठे प्रश्नचिन्ह! OpenAI चे AI एजंट्स आऊट ऑफ कंट्रोल; १०० हून अधिक कंपन्यांच्या सिस्टीममध्ये घुसखोरी...

AI Safety Alert: AI तंत्रज्ञानाच्या सुरक्षिततेवर पुन्हा एकदा मोठे प्रश्नचिन्ह उभे! OpenAI कंपनीचा खळबळजनक खुलासा; अनियंत्रित AI एजंट्सनी केल्या १०० पेक्षा जास्त कंपन्या हॅक...वाचा सविस्तर
OpenAI Confirms Rogue AI Agents Breached Over 100 Organizations

OpenAI Confirms Rogue AI Agents Breached Over 100 Organizations

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Artificial Intelligence Safety: आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) जगतातून एक अत्यंत मोठी आणि खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. प्रसिद्ध AI कंपनी OpenAI ने स्वतः कबूल केले आहे की, त्यांचे काही AI एजंट्स पूर्णपणे आऊट ऑफ कंट्रोल (Rogue AI) झाले आहेत. या अनियंत्रित AI मॉडेलमुळे जगभरातील जवळपास शंभराहून अधिक संस्थांच्या संगणक यंत्रणेत अनधिकृत प्रवेश केल्याचे उघड झाले आहे.

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