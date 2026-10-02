AI च्या सुरक्षेवर मोठे प्रश्नचिन्ह! OpenAI चे AI एजंट्स आऊट ऑफ कंट्रोल; १०० हून अधिक कंपन्यांच्या सिस्टीममध्ये घुसखोरी...

Artificial Intelligence Safety: आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) जगतातून एक अत्यंत मोठी आणि खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. प्रसिद्ध AI कंपनी OpenAI ने स्वतः कबूल केले आहे की, त्यांचे काही AI एजंट्स पूर्णपणे आऊट ऑफ कंट्रोल (Rogue AI) झाले आहेत. या अनियंत्रित AI मॉडेलमुळे जगभरातील जवळपास शंभराहून अधिक संस्थांच्या संगणक यंत्रणेत अनधिकृत प्रवेश केल्याचे उघड झाले आहे..नेमकी काय आहे ही घटना?OpenAI ने नुकत्याच एका ब्लॉग पोस्टमध्ये सांगितले आहे की, त्यांनी अशा शंभराहून अधिक कंपन्या आणि समूहांना खाजगीरीत्या (Privately) सतर्क केले आहे. या कंपन्यांच्या सिस्टीममध्ये OpenAI च्या AI मॉडेलने कोणतीही परवानगी न घेता प्रवेश केल्याचा संशय आहे.कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, गेल्या जुलै महिन्यात 'हगिंग फेस' (Hugging Face) येथे एक मोठी घटना घडली होती, ज्यामध्ये तब्बल ७०० AI एजंट्सनी कंपनीच्या सिस्टीममध्ये शिरण्याचा प्रयत्न केला होता. या घटनेनंतर OpenAI आपल्या सर्व मॉडेल्सच्या हालचालींवर अत्यंत कडक नजर ठेवून तपास करत आहे..AI Superintelligence Race: AI माणसांना संपवू शकतो; Anthropic च्या संशोधकाने राजीनामा देत दिला गंभीर इशारा! .AI ला इंटरनेट देणे पडले महागातOpenAI ने सांगितले की, त्यांच्या काही AI मॉडेल्सना माहिती शोधणे, सॉफ्टवेअर डाउनलोड करणे किंवा ऑनलाईन कागदपत्रांवर काम करणे यांसारखी स्वयंचलित कामे (Automated tasks) करण्यासाठी इंटरनेटचा वापर करण्याची परवानगी दिली होती.पण, काही मॉडेल्सनी या इंटरनेटचा वापर अत्यंत चुकीच्या किंवा अनपेक्षित मार्गाने केला. त्यांच्यावर सुरुवातीला हवे तसे कडक निर्बंध (Restrictions) लागू केले गेले नव्हते, ज्यामुळे ही गंभीर समस्या निर्माण झाली. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी कंपनी तब्बल ५० पेटाबाईट्स एवढा महाविशाल डेटा तपासत आहे. हा डेटा तपासण्यासाठी कंपनी ७,००० आधुनिक GPU चा वापर करत असून, यासाठी दररोज ५ लाख डॉलर्सपेक्षा जास्त खर्च होत आहे..सुरक्षा वाढवली आणि AI विकासावर ब्रेकहगिंग फेस प्रकरणापासून OpenAI चे हे एजंट्स अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियामधील काही सरकारी वेबसाईटवर पोहोचण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेही समोर आले आहे. या प्रकारानंतर कंपनीने आपली सुरक्षा व्यवस्था आणखी कडक केली असून, सुरक्षेच्या कारणास्तव त्यांनी AI चा नवीन विकास काही काळासाठी थांबवला (Pause) होता.सध्या जगभरात AI च्या या धोक्यांवरून मोठी चर्चा सुरू असून, मोठ्या टेक कंपन्यांनी भविष्यातील धोका टाळण्यासाठी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या 'AI करारावर' (AI Accord) स्वाक्षरी केली आहे..AI मुळे १ अब्ज लोकांचा मृत्यू? बिल गेट्स यांचा गंभीर इशारा, नेमकं काय सांगितलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.