OPPO Reno 9 Series : Oppo ने लाँच केली नवीन कॅमेरा फोन सिरीज, फीचर्स-किंमत जाणून घ्या

स्मार्टफोन ब्रँड Oppo ने आपली नवीन स्मार्टफोन सीरीज Oppo Reno 9 लाँच केली आहे. ही सीरीज पहिल्यांदा देशांतर्गत बाजारात आणली गेली आहे. या सीरीज अंतर्गत रेनो 9, रेनो 9 प्रो, रेनो 9 प्रो प्लस लॉन्च करण्यात आले आहेत. Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर आणि 16 GB पर्यंत RAM Reno 9 Pro Plus सपोर्ट देण्यात आला आहे. त्याच वेळी, MediaTek Dimensity 8100 Max प्रोसेसरची पावर Reno 9 आणि Reno 9 Pro मध्ये स्नॅपड्रॅगन 778G सह उपलब्ध आहे.

OPPO Reno 9 सीरीजची किंमत

स्मार्टफोन्स बेहाई किंग, ब्राइट मून ब्लॅक आणि टुमॉरो गोल्ड शेड्स कलर पर्यायांमध्ये सादर करण्यात आले आहेत. Reno 9 Pro Plus ची किंमत 3,999 चीनी युआन (सुमारे 45,700 रुपये) आहे. हा फोन 16 जीबी रॅमसह 256 जीबी स्टोरेज आणि 16 जीबी रॅमसह 512 जीबी स्टोरेज व्हेरिएंटमध्ये येतो.

Reno 9 Pro ची 256GB स्टोरेजसह 16GB रॅम व्हेरिएंटसाठी CNY 3,499 (अंदाजे रु. 40,000) आणि 512GB स्टोरेजसह 16GB रॅम व्हेरिएंटसाठी CNY 3,799 (अंदाजे रु. 43,000) किंमत आहे. त्याच वेळी, Reno 9 हा 2,499 चीनी युआन म्हणजेच 28,500 रुपयांच्या किंमतीत सादर करण्यात आला आहे. या मॉडेलमध्ये, 12 GB पर्यंत RAM सह 256 GB पर्यंत स्टोरेज सपोर्ट देणयात आला आहे.

OPPO Reno 9 सीरीजचे स्पेसिफिकेशन

Reno 9 Pro Plus मध्ये 6.7-इंच सुपर AMOLED डिस्प्लेसाठी सपोर्ट दिला आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेटसह येतो. HDR10+ आणि 950 nits चा पीक ब्राइटनेस डिस्प्लेसह उपलब्ध आहे. फोनमध्ये Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर आणि 16 GB पर्यंत LPDDR5 रॅम सपोर्ट आहे. Reno 9 Pro Plus मध्ये, ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशनसह 50-मेगापिक्सलचा प्राथमिक कॅमेरा सेन्सर आणि 8-मेगापिक्सेलचा दुय्यम सेन्सर आहे. याशिवाय फोनमध्ये 2 मेगापिक्सलचा तिसरा कॅमेरा देखील आहे. Reno 9 Pro Plus सह 4,700 mAh बॅटरी आणि 80 वॅट SuperVOOC चार्जिंग सपोर्ट उपलब्ध आहे.

Reno 9 Pro सह 6.7-इंचाच्या सुपर AMOLED डिस्प्लेसाठी देखील सपोर्ट मिळते. MediaTek Dimensity 8100 Max प्रोसेसर या मॉडेलमध्ये उपलब्ध आहे. फोनमध्ये 50-मेगापिक्सलचा प्राथमिक कॅमेरा सेन्सर आणि दुय्यम 8-मेगापिक्सलचा अल्ट्रा-वाइड सेन्सर आहे. Reno 9 Pro मध्ये 4,500 mAh बॅटरी आणि 67 वॅट सुपरव्हीओओसी चार्जिंग सपोर्ट उपलब्ध आहे.

त्याच वेळी, 9 प्रो प्लस आणि 9 प्रो प्रमाणेच रेनो 9 मध्ये डिस्प्ले सपोर्ट उपलब्ध आहे. या फोनसोबत स्नॅपड्रॅगन 778G प्रोसेसर उपलब्ध आहे. फोनमध्ये 64-मेगापिक्सलचा प्राथमिक कॅमेरा आणि 2-मेगापिक्सलचा दुय्यम सेन्सर आहे. Reno 9 मध्ये 4,700mAh बॅटरी आणि 80W SuperVOOC चार्जिंग सपोर्ट देखील उपलब्ध आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलसाठी या सीरीजच्या तिन्ही फोनमध्ये 32-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा आहे.