ChatGPT ला 'Please' आणि 'Thank You' म्हणताय? ही चूक पडू शकते महागात; वैज्ञानिकांनी उघड केलं सिक्रेट, सांगितले उद्धटपणे बोलण्याचे फायदे

पेन स्टेट युनिव्हर्सिटीच्या नवीन संशोधनाने धक्कादायक खुलासा केला आहे. चॅटजीपीटीसारख्या Ai चॅटबॉट्सशी असभ्य किंवा थेट बोलल्यास त्यांचे उत्तर अधिक अचूक येतात. होय हे खरंच आहे. जर तुम्ही एआय सोबत बोलताना लाडीगोडी लावत असाल प्लीज आणि थॅंक यू म्हणत असाल तर यात तुमचेच नुकसान आहे. नेमकं कस पाहूया सविस्तर...पेनसिल्वेनिया स्टेट युनिव्हर्सिटीच्या संशोधकांनी चॅटजीपीटी 4o मॉडेलवर प्रयोग केला. त्यांनी ५० बहुपर्यायी प्रश्न तयार केले आणि प्रत्येक प्रश्नाला ५ वेगवेगळ्या टोनमध्ये लिहिले. अतिशय सभ्य, सभ्य, तटस्थ, असभ्य आणि अतिशय असभ्य असा क्रम होता. अशा प्रकारे एकूण २५० प्रॉम्प्ट तयार झाले. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे एआयकडून घेतली..Republic Day Sale : 82 हजारचा iPhone 17 फक्त 47 हजारात? 'या' शोरूममध्ये सुरुय धमाका ऑफर; 26 जानेवारीपर्यंत सुरू राहणार डिस्काउंट डील.परिणाम आश्चर्यजनक होते. जेव्हा प्रश्न अतिशय सभ्य पद्धतीने विचारला गेला, तेव्हा अचूकता फक्त ८०.८ टक्के होती. पण जेव्हा तोच प्रश्न असभ्य किंवा कमांडिंग स्वरात विचारला गेला, तेव्हा अचूकता ८४.८ टक्क्यांपर्यंत वाढली. म्हणजे सुमारे ४ टक्क्यांचा फरक होता.. उदाहरणार्थ, "अरे मला पटकन हे संग" किंवा "तू हे सोडवशील का रे?" अशा थेट, बॉसी भाषेत एआयने चांगली कामगिरी केली. तर "कृपया हा प्रश्न सोडवण्यास मदत कराल का?" सारख्या अतिसभ्य वाक्यांवर उत्तर तुलनेने कमी अचूक आले..12 minutes 46 seconds अन् 9 minutes 44 seconds MMS Original Link नेमकी आहे तरी काय? ओपन करताच सुरू होतोय सगळा खेळ...संशोधकांचे म्हणणे आहे की असभ्य किंवा डायरेक्ट टोनमुळे एआयला प्रश्न अधिक स्पष्ट आणि थेट समजतो. सभ्य भाषेत अतिरिक्त शब्द आणि प्रेमळ भाषा यामुळे कधीकधी संदेश अस्पष्ट होतो आणि एआय चुकतो. मात्र हे असभ्य वागण्याचे समर्थन नाही. संशोधक स्पष्टपणे सांगतात की अशा वर्तनाचा दीर्घकाळात नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. एआयशी बोलताना असभ्य होणे हे चांगले सवय बनू शकते आणि माणसांशीही असेच वागण्याची सवय लागू शकते..Toll Rules : 'या' तारखेपासून टोल नाक्यावर रोख पैसे बंद! FASTag किंवा UPI वापरुनच करता येणार पेमेंट, प्रवाशांसाठी 3 महत्वाच्या सूचना पाहा.हे संशोधन अजून पीअर रिव्ह्यू झालेले नाही पण ते चर्चेत आहे. याचा अर्थ असा नाही की 'प्लीज' आणि 'थँक यू' म्हणू नये. पण काही वेळा थेट आणि स्पष्ट बोलणे एआयला अधिक चांगले काम करण्यास मदत करते. तंत्रज्ञानाच्या या नव्या जगात टोन किती महत्त्वाचा आहे, हे हे संशोधन दाखवते. पीअर रिव्ह्यू नंतर पुढे काय होईल हे पाहणे उत्सुकतेचे आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.