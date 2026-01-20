विज्ञान-तंत्र

ChatGPT ला 'Please' आणि 'Thank You' म्हणताय? ही चूक पडू शकते महागात; वैज्ञानिकांनी उघड केलं सिक्रेट, सांगितले उद्धटपणे बोलण्याचे फायदे

ChatGPT 'Please' and 'Thank You' New Research : जर तुम्हीही चॅटजिपिटीला Please आणि Thank You म्हणत असाल तर तुमचे मोठे नुकसान होऊ शकते. वाचा नेमके प्रकरण काय आहे
Saisimran Ghashi
Updated on

पेन स्टेट युनिव्हर्सिटीच्या नवीन संशोधनाने धक्कादायक खुलासा केला आहे. चॅटजीपीटीसारख्या Ai चॅटबॉट्सशी असभ्य किंवा थेट बोलल्यास त्यांचे उत्तर अधिक अचूक येतात. होय हे खरंच आहे. जर तुम्ही एआय सोबत बोलताना लाडीगोडी लावत असाल प्लीज आणि थॅंक यू म्हणत असाल तर यात तुमचेच नुकसान आहे. नेमकं कस पाहूया सविस्तर..

