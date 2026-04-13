iPhone 15 मिळतोय फक्त 35 हजारात; खरेदीसाठी उडाली झुंबड, कशी काय सुरुय ही धमाकेदार ऑफर? पाहा कुठे बूक करायचा

जर तुम्हाला नेहमी आयफोन घ्यायचा होता पण पैशाची अडचण होती तर आता तुमच्या स्वप्नपूर्तीची वेळ आली आहे. विजय सेल्सच्या 'ॲपल डेज' (Apple days) सेलमध्ये आयफोन 15 आतापर्यंतच्या सर्वात कमी किमतीत उपलब्ध झाला आहे. फक्त 34900 रुपयांमध्ये हा प्रीमियम फोन तुमचा होऊ शकतो. बँक डिस्काउंट आणि एक्सचेंज बोनस मिळाल्याने ही किंमत शक्य झाली आहे..सध्या मार्केटमध्ये iPhone 15 (128 GB) ची सामान्य किंमत सुमारे 59900 रुपये आहे. पण विजय सेल्समध्ये सरळ 2000 रुपये सूट मिळते. त्यानंतर SBI, ICICI किंवा Axis बँक कार्ड वापरल्यास आणखी 2000 रुपये सूट मिळते. आणि जर तुमच्याकडे जुना फोन असेल तर 10000 रुपयांपर्यंतचा एक्सचेंज बोनसही मिळू शकतो. अशा प्रकारे सर्व सूट मिळून फोन फक्त 34900 रुपयांमध्ये मिळतो. मिड रेंजच्या अँड्रॉइड फोनच्या किमतीत आयफोन मिळत असल्याने लोकांची धावपळ सुरू झाली आहे..हा सेल 11 एप्रिल ते 16 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. ज्यांना iOS जगात प्रवेश करायचा आहे त्यांच्यासाठी ही सोन्याची संधी आहे. आयफोन 15 अजूनही खूप दमदार आहे. त्यात Dynamic Island, USB Type C पोर्ट आणि A16 Bionic चिप आहे. यामुळे फोन एकदम फास्ट आणि स्मूथ काम करतो. गेमिंग, व्हिडिओ पाहणे किंवा सोशल मीडिया वापरणे यात काहीही अडचण येत नाही..कॅमेरा सेक्शन देखील जबरदस्त आहे. 48 मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा, अल्ट्रावाइड लेन्स आणि 12 मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा असल्याने फोटो आणि व्हिडिओ खूप सुंदर येतात. डिस्प्ले 1600 निट्स ब्राइटनेसपर्यंत जाते, त्यामुळे बाहेर उन्हातही स्क्रीन स्पष्ट दिसते. 60 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट असला तरी Apple चे अॅनिमेशन्स इतके चांगले आहेत की अनुभव खूप मजेदार वाटतो..आता आयफोन 16 घ्यायचा की 15? बरेच लोक हा प्रश्न विचारतात. दोन्ही फोनमध्ये डिस्प्ले, कॅमेरा आणि बॅटरीमध्ये फारसा फरक नाही. आयफोन 15 अजूनही Apple ची दीर्घकाळ अपडेट्स मिळणारी आणि टिकाऊ मोबाईल आहे. त्यामुळे बजेटमध्ये राहून प्रीमियम अनुभव हवा असेल तर आयफोन 15 हा उत्तम पर्याय आहे. जुना फोन एक्सचेंज करायचा असेल तर आत्ताच विजय सेल्सच्या दुकानात किंवा वेबसाइटवर जा. स्टॉक मर्यादित आहे आणि ऑफर फक्त 16 एप्रिलपर्यंतच आहे.