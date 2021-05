सावधान! तुमचा पर्सनल डेटा लिक तर होत नाही ना? चेक करणं आहे अगदी सोप्प

By

अकोला: लिंक्डइनचा (LinkedIn) डेटा काही दिवसांपूर्वी लीक झाला होता, ज्यात लाखो वापरकर्त्यांचे ईमेल आयडी(Email) आणि फोन नंबर (Phone Number) समाविष्ट होते. अशा परिस्थितीत आपला मोबाइल नंबर किंवा ईमेल आयडी लीक झाल्याची आपल्याला काळजी वाटत असल्यास काळजी करण्याची गरज नाही. आज आम्ही आपल्याला एक खास मार्ग सांगणार आहोत, Personal data leaks, doesn't it? Checking is very easy ज्याद्वारे आपला मोबाइल नंबर किंवा ईमेल आयडी लीक झाला आहे की नाही हे आपणास कळेल. चला जाणून घेऊया ...

सर्वात आधी आपल्या फोन, कंप्युटर किंवा लॅपटॉपच्या वेब ब्राउझरवर जा आणि haveibeenpwned.com वेबसाइटवर जा

आता आपल्याला कॅप्चा कोड मिळेल,

यानंतर एक नवीन टॅब उघडेल, ज्यामध्ये आपल्याला आपला ईमेल आयडी किंवा मोबाइल नंबर प्रविष्ट करावा लागेल

जर तुमचा मोबाईल नंबर किंवा ईमेल आयडी लीक झाला नसेल तर तुम्हाला no pwnage found! असा एक संदेश मिळेल पण Oh no — pwned!मॅसेज आला तर याचा अर्थ आपला मोबाइल नंबर किंवा ईमेल आयडी लीक झाला आहे, असेच समजा.

पर्सनल डेटा कसा ठेवाल सुरक्षित?

हे लक्षात ठेवा की वेगवेगळ्या खात्यांचे पासवर्ड देखील वेगवेगळे असले पाहिजेत. सर्व खात्यांमध्ये एकच पासवर्ड वापरणे हानिकारक ठरू शकते. हे आपल्या खात्यांमध्ये चोरी होण्याची शक्यता वाढवते.

टू-फॅक्टर ऑथिंटिकेशन अॅक्टीव्ह करा. यासह, जरी हॅकरकडे आपल्या खात्याचा पासवर्ड असेल, तर ते आपल्या खात्यात प्रवेश करू शकणार नाहीत. यासाठी कोणतेही खाते उघडण्यासाठी दोन वेळा ऑथिंटिकेशन आवश्यक आहे.

आपला स्मार्टफोन नेहमी अपडेट करा. असे केल्याने, आपल्या फोनमध्ये असलेले सिक्युरीची पॅचेस अपग्रेड होतात, जे आपला फोन अधिक सुरक्षित करते. तसेच, आपल्याला नवीन अपडेटमध्ये अनेक सिक्युरीटी फिचर्स मिळतात. या फिचर्सद्वारे आपण आपला मोबाइल सुरक्षित ठेवू शकता.