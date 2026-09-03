Philips 5G Smartphone: IP64 रेटिंगसह लाँच! 5700mAh बॅटरी अन् 64MP कॅमेरा; पाहा किंमत आणि भन्नाट फीचर्स..

Philips S7221 5g price in india: होम अप्लायन्सेस आणि ऑडिओ उपकरणांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या फिलिप्स (Philips) कंपनीने भारतीय स्मार्टफोन मार्केटमध्ये मोठे पाऊल टाकले आहे. फिलिप्सने आपला पहिला 5G स्मार्टफोन Philips S7221 5G अधिकृतपणे भारतात लाँच केला आहे. 64 मेगापिक्सल्सचा मुख्य कॅमेरा आणि 5700mAh ची दमदार बॅटरी असलेला हा फोन बजेट किंमत श्रेणीमध्ये लाँच करण्यात आला आहे.ॲमेझॉनवर लिस्ट झालेला हा स्मार्टफोन ग्राहकांसाठी आजपासून थेट खरेदीसाठी उपलब्ध झाला आहे..किंमत, व्हेरियंट्स आणि खास ऑफर्सफिलिप्सचा हा 5G फोन दोन स्टोरेज व्हेरियंट्स आणि तीन आकर्षक रंगांमध्ये (ग्रे, ब्लॅक आणि ब्लू) लाँच करण्यात आला आहे. 6GB रॅम आणि 128GB स्टोरेज व्हेरियंटची किंमत 20,499 रुपये ठेवण्यात आली आहे, तर 8GB रॅम आणि 128GB स्टोरेज असलेल्या टॉप व्हेरियंटची किंमत 22,499 रुपये आहे.कंपनी फोनच्या खरेदीवर 3,000 रुपयांची बँक डिस्काउंट ऑफर देत आहे, ज्यामुळे हा स्मार्टफोन ग्राहकांसाठी अधिक किफायतशीर ठरतो..Redmi Smartphone: 6000mAh बॅटरी अन् 50MP कॅमेरा! Redmi चा नवा 5G स्मार्टफोन लाँच; बजेट रेंजमध्ये प्रीमियम फीचर्स... .डिस्प्ले आणि परफॉर्मन्सफिलिप्सच्या या नवीन 5G स्मार्टफोनमध्ये 6.67 इंचचा HD+ LCD डिस्प्ले देण्यात आला आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 720 x 1600 पिक्सल्स रेझोल्युशनला सपोर्ट करतो. यात सेंटर-अलाइन्ड पंच-होल डिझाईन दिले आहे.फोनमध्ये चांगल्या वेगासाठी Spreadtrum T765 ऑक्टाकोर चिपसेट बसवण्यात आला आहे. हा स्मार्टफोन अद्ययावत Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टीमवर चालतो आणि यात ड्युअल सिम कार्डचा सपोर्ट मिळतो. यात 8GB पर्यंत रॅम आणि 128GB अंतर्गत स्टोरेज मिळते, जे मायक्रोएसडी कार्डच्या मदतीने वाढवता येते..कॅमेरा आणि बॅटरी बॅकअपफोटोग्राफीसाठी फोनच्या मागील बाजूस ड्युअल कॅमेरा सेटअप आणि LED फ्लॅश आहे, ज्यामध्ये 64MP चा मुख्य कॅमेरा आणि एक दुय्यम कॅमेरा समाविष्ट आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी फोनच्या पुढील बाजूस 16MP चा फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे.दीर्घकाळ टिकणाऱ्या परफॉर्मन्ससाठी फोनमध्ये 5700mAh ची शक्तिशाली बॅटरी आणि 25W USB Type-C जलद चार्जिंग सपोर्ट देण्यात आला आहे..Samsung 5G Smartphone: 50 MP कॅमेरा अन् Exynos प्रोसेसर; सॅमसंगचा फ्लॅगशिप 'Galaxy S26 FE' लवकरच बाजारात!.सुरक्षेचे फीचर्सया स्मार्टफोनला धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी IP64 रेटिंग मिळाली आहे, ज्यामुळे पाण्याचे सिंतोडे उडाल्यास फोन खराब होत नाही.बजेट किंमतीत दमदार बॅटरी, उत्तम कॅमेरा आणि अद्ययावत ऑपरेटिंग सिस्टीम शोधणाऱ्या भारतीय ग्राहकांसाठी Philips S7221 5G हा एक नवा चांगला पर्याय ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.