विज्ञान-तंत्र

Philips 5G Smartphone: IP64 रेटिंगसह लाँच! 5700mAh बॅटरी अन् 64MP कॅमेरा; पाहा किंमत आणि भन्नाट फीचर्स..

Philips First 5G Smartphone: 120Hz डिस्प्ले अन् दमदार बॅटरी! बजेट श्रेणीमध्ये लाँच झाला Philips S7221 5G; ॲमेझॉनवर विक्री सुरू, मिळतोय 3,000 रुपयांचा बँक डिस्काउंट...
Budget 5G Arrival: Philips S7221 5G Features Android 16, 120Hz Display, and IP64 Rating

Budget 5G Arrival: Philips S7221 5G Features Android 16, 120Hz Display, and IP64 Rating

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Philips S7221 5g price in india: होम अप्लायन्सेस आणि ऑडिओ उपकरणांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या फिलिप्स (Philips) कंपनीने भारतीय स्मार्टफोन मार्केटमध्ये मोठे पाऊल टाकले आहे. फिलिप्सने आपला पहिला 5G स्मार्टफोन Philips S7221 5G अधिकृतपणे भारतात लाँच केला आहे. 64 मेगापिक्सल्सचा मुख्य कॅमेरा आणि 5700mAh ची दमदार बॅटरी असलेला हा फोन बजेट किंमत श्रेणीमध्ये लाँच करण्यात आला आहे.

ॲमेझॉनवर लिस्ट झालेला हा स्मार्टफोन ग्राहकांसाठी आजपासून थेट खरेदीसाठी उपलब्ध झाला आहे.

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