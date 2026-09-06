POCO X8: IP69K वॉटरप्रूफ रेटिंगसह Poco X8 सीरिज भारतात लाँच! Flipkart वर 11 सप्टेंबरला मोठा सेल...

POCO X8 Series India Debut: स्मार्टफोन ब्रँड 'पोको'ने (POCO) भारतीय बाजारात आपली पकड अधिक मजबूत करत X8 सीरिजअंतर्गत दोन नवीन दमदार स्मार्टफोन्स लाँच केले आहेत. कंपनीने मिड-रेंज बजेट श्रेणीमध्ये Poco X8 आणि Poco X8 Power हे दोन मॉडेल बाजारात उतरवले आहेत. याआधी लाँच झालेल्या Poco X8 Pro आणि X8 Pro Max च्या यशांनंतर आलेले हे दोन्ही फोन्स अद्ययावत AI फीचर्स, अँड्रॉईड 16 सपोर्ट आणि जबरदस्त बॅटरी क्षमतेसह आले आहेत..डिस्प्ले अन् बिल्ड क्वालिटीस्क्रीन: दोन्ही फोन्समध्ये 6.83-इंच 1.5K (1,280 x 2,772 पिक्सेल) AMOLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे. यात 120Hz रिफ्रेश रेट, HDR10+, डॉल्बी व्हिजन आणि 3,500 निट्सची पीक ब्राइटनेस मिळते.सुरक्षा: स्क्रीनच्या संरक्षणासाठी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 दिले आहे. पाण्यापासून आणि धुळीपासून सुरक्षेसाठी या फोन्सना IP66, IP68, IP69 आणि IP69K ची सर्वोच्च रेटिंग लाभली आहे.सॉफ्टवेअर: हे फोन्स शाओमीच्या अँड्रॉईड 16 वर आधारित HyperOS 3 वर चालतात. कंपनीने या डिव्हाइसेससाठी 4 मोठे OS अपग्रेड्स आणि 6 वर्षांचे सिक्युरिटी अपडेट्स देण्याचे वचन दिले आहे..Philips 5G Smartphone: IP64 रेटिंगसह लाँच! 5700mAh बॅटरी अन् 64MP कॅमेरा; पाहा किंमत आणि भन्नाट फीचर्स...प्रोसेसर अन् परफॉर्मन्सPoco X8 Power: परफॉर्मन्ससाठी या मॉडेलमध्ये क्वालकॉमचा 4nm स्नॅपड्रॅगन 6 जेन 5 ऑक्टा-कोर चिपसेट दिला आहे, जो 2.6GHz पर्यंत क्लॉक स्पीड देतो. यामध्ये 8GB पर्यंत LPDDR5X रॅम आणि 256GB पर्यंत UFS 4.1 स्टोरेज समाविष्ट आहे.Poco X8: स्टँडर्ड मॉडेलमध्ये स्नॅपड्रॅगन 6s जेन 4 चिपसेट देण्यात आला असून, याची क्लॉक स्पीड 2.4GHz पर्यंत आहे..कॅमेरा अन् बॅटरीकॅमेरा सेटअप: दोन्ही फोन्सच्या मागील बाजूस OIS सपोर्टसह 50-मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा दिला आहे. Power मॉडेलमध्ये 8-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा तर स्टँडर्ड मॉडेलमध्ये 2-मेगापिक्सेलचा डेप्थ सेन्सर मिळतो. सेल्फीसाठी Power मॉडेलमध्ये 32-मेगापिक्सेल आणि स्टँडर्ड मॉडेलमध्ये 16-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा आहे.दमदार बॅटरी: Poco X8 Power मध्ये तब्बल 10,000mAh ची जबरदस्त बॅटरी देण्यात आली असून ती 100W फास्ट चार्जिंग आणि 27W रिव्हर्स चार्जिंगला सपोर्ट करते. तर Poco X8 मध्ये 9,000mAh बॅटरीसह 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिळतो..Redmi Smartphone: 6000mAh बॅटरी अन् 50MP कॅमेरा! Redmi चा नवा 5G स्मार्टफोन लाँच; बजेट रेंजमध्ये प्रीमियम फीचर्स... .किंमत, डिस्काउंट ऑफर्स आणि विक्रीची तारीखPoco X8 सुरुवातीची किंमत: 29,999 रुपयेPoco X8 Power सुरुवातीची किंमत: 35,999 रुपयेऑफर्स: कंपनी खरेदीवर 2,000 रुपयांचे कूपन डिस्काउंट आणि 1,000 रुपयांचा अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस देत आहे. या ऑफर्सनंतर Poco X8 ची प्रभावी किंमत 26,999 रुपये आणि Poco X8 Power ची प्रभावी किंमत 32,999 रुपये इतकी होईल.सेल तारीख: या दोन्ही स्मार्टफोन्सची विक्री 11 सप्टेंबरपासून फ्लिपकार्टवर सुरू होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.