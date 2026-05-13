Public Wifi Risk : पब्लिक Wi-Fi वर चुकूनही करू नका 'ही' 3 कामे, नाहीतर काही सेकंदांत होईल अकाऊंट बँक रिकामं, मोबाईल हॅक

पब्लिक वायफाय (Public Wi-Fi) मोफत आणि सोयीस्कर वाटत असले तरी ते सायबर गुन्हेगारांसाठी चोरीचे सर्वात मोठे माध्यम बनले आहे. रेल्वे स्टेशन, कॅफे, बस स्थानक किंवा मॉलमध्ये मिळणारे मोफत इंटरनेट वापरताना आपण अनेकदा सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करतो. हेच असुरक्षित नेटवर्क हॅकर्सना तुमच्या डिव्हाइसमध्ये घुसखोरी करण्याची थेट परवानगी देते. जर तुम्ही सार्वजनिक वाय-फायशी कनेक्ट असताना गाफील राहिलात तर अवघ्या काही सेकंदांत तुमचे बँक खाते रिकामे होऊ शकते किंवा तुमचा वैयक्तिक डेटा चोरीला जाऊ शकतो. म्हणूनच, स्वतःला सुरक्षित ठेवण्यासाठी पब्लिक वायफायवर खालील तीन गोष्टी करणे पूर्णपणे टाळले पाहिजे..पहिले आणि सर्वात महत्त्वाचे काम म्हणजे पब्लिक वायफायवर कधीही बँकिंग व्यवहार किंवा पैशांची देवाणघेवाण करू नका. जेव्हा तुम्ही मोफत इंटरनेटवर नेट बँकिंग लॉगिन करता, क्रेडिट-डेबिट कार्डचे डिटेल्स टाकता किंवा युपीआय (UPI) पिन वापरून पेमेंट करता तेव्हा हॅकर्स 'मॅन-इन-द-मिडल' (MitM) अटॅकद्वारे हा सर्व डेटा सहज चोरू शकतात. तुमचे पासवर्ड आणि कार्ड नंबर हॅकर्सच्या हाती लागल्यास ते क्षणात तुमचे बँक खाते पूर्णपणे रिकामे करू शकतात. पैशांचे कोणतेही व्यवहार करायचे असल्यास नेहमी स्वतःचा सुरक्षित मोबाईल डेटाच वापरावा..Mobile Price Hike : शॉकिंग! स्मार्टफोन्सची किंमत होणार डबल; कमी फीचर्स अन् जास्त दर, मोबाईल महागण्याचं नेमकं कारण काय?.दुसरे म्हणजे, सार्वजनिक नेटवर्कवर कोणत्याही महत्त्वाच्या पर्सनल अकाउंट्समध्ये लॉगिन करणे टाळा. यामध्ये तुमचे सोशल मीडिया प्रोफाईल, ऑफिसचे ईमेल आयडी किंवा गुगल अकाउंट्सचा समावेश आहे. अनेकदा हॅकर्स बनावट नावाचे फ्री वाय-फाय हॉटस्पॉट (उदा. 'Free_Mall_WiFi') तयार करतात, ज्याला 'इव्हिल ट्विन' म्हटले जाते. अशा नेटवर्कशी कनेक्ट होऊन जेव्हा तुम्ही लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड टाकता, तेव्हा तो थेट स्कॅमर्सच्या सर्व्हरवर सेव्ह होतो. यामुळे तुमचे अकाउंट हॅक होऊन तुमच्या नावावर गैरव्यवहार किंवा ब्लॅकमेलिंग होण्याचा धोका निर्माण होतो..Whatsapp Plus : आता व्हॉट्सॲप वापरण्यासाठी मोजावे लागणार 'इतके' पैसे; दरमहा शेकडो नवे फीचर्स, युजर्स झाले थक्क.तिसरे काम म्हणजे पब्लिक वायफाय सुरू असताना मोबाईल किंवा लॅपटॉपवर कोणतेही ॲप किंवा सॉफ्टवेअर अपडेट करू नका. सायबर गुन्हेगार अनेकदा अशा असुरक्षित नेटवर्कचा वापर करून युजर्सच्या स्क्रीनवर बनावट अपडेट्सच्या लिंक्स पाठवतात. तुम्ही त्यावर क्लिक करताच डिव्हाइसमध्ये मालवेअरकिंवा स्पायवेअर व्हायरस डाउनलोड होतो. हा व्हायरस तुमच्या फोनमधील गॅलरी, मेसेज आणि सर्व गुप्त माहिती चोरून हॅकर्सना पाठवतो. त्यामुळे सॉफ्टवेअर अपडेट्स किंवा संशयास्पद लिंक्सवर क्लिक करणे घरच्या सुरक्षित नेटवर्कवरच करावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.