Parivahan PUC Check Guide: तुमच्याकडे कार किंवा दुचाकी असेल, तर वाहनाच्या कागदपत्रांबाबत नेहमी सतर्क राहणे गरजेचे आहे. रस्त्यावर वाहन चालवताना ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि इन्शुरन्ससोबतच वैध PUC म्हणजेच Pollution Under Control सर्टिफिकेट असणे आवश्यक असते. या प्रमाणपत्रावरून वाहनातून बाहेर पडणारा धूर निर्धारित प्रदूषण नियमांच्या मर्यादेत आहे की नाही, हे स्पष्ट होते.अनेक वाहनचालक एकदा PUC काढल्यानंतर त्याची मुदत कधी संपते, याकडे दुर्लक्ष करतात. मुदत संपल्यानंतरही वाहन रस्त्यावर नेल्यास वाहतूक पोलिसांकडून दंड आकारला जाऊ शकतो आणि खिशावर अतिरिक्त भार पडू शकतो. पण, या माहितीसाठी कुठेही जाण्याची गरज नसून घरबसल्या मोबाइलवरूनच एक्सपायरी डेट सहज पाहता येते..मोबाइलवरून PUC ची वैधता कशी तपासायची?Parivahan च्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन खालील सोप्या पद्धतीने तुम्ही तुमच्या वाहनाची सद्यस्थिती पाहू शकता-अधिकृत पोर्टल उघडा: सगळ्यात आधी मोबाइल किंवा लॅपटॉपच्या ब्राउझरमध्ये Parivahan चे अधिकृत PUC संकेतस्थळ उघडा.पर्याय निवडा: मुख्य पानावर PUC Certificate शी संबंधित पर्यायावर क्लिक करा.नोंदणी क्रमांक भरा: तुमच्या कार किंवा दुचाकीचा रजिस्ट्रेशन नंबर म्हणजेच नंबर प्लेट क्रमांक नमूद करा..Phone मध्ये अचानक जाहिरातींचा भडिमार होतोय? वेळीच व्हा सावध! 'या' ५ उपायांनी शोधा फोनमधील बिघाड....चेसिस क्रमांक टाका: वाहनाच्या चेसिस नंबरमधील शेवटची 5 अक्षरे किंवा अंक काळजीपूर्वक भरा.कॅप्चा कोड आणि तपशील: स्क्रीनवर दिसणारा CAPTCHA कोड टाकून PUC Details या पर्यायावर क्लिक करा.ही प्रक्रिया पूर्ण होताच तुमच्या वाहनाच्या PUC प्रमाणपत्राचा तपशील स्क्रीनवर दिसेल. त्यामध्ये सर्टिफिकेटची वैधता आणि संपण्याची शेवटची तारीख स्पष्टपणे पाहता येते..वैधता कालावधी आणि सुरक्षिततेचे महत्त्वाचे नियमप्रत्येक वाहनाच्या PUC सर्टिफिकेटची वैधता सारखी नसते. वाहनाचे उत्सर्जन मानक (Emission Standard) आणि वाहनाचे वय यानुसार हा कालावधी बदलतो. त्यामुळे प्रमाणपत्रावर नमूद केलेली अंतिम तारीख वेळोवेळी तपासणे आवश्यक आहे.मुदत संपण्यापूर्वीच नवे PUC प्रमाणपत्र काढून घेतल्यास प्रवासात अडचणी येत नाहीत आणि विनाकारण दंड कटण्याचा धोकाही टळतो. तसेच, वाहनाची माहिती तपासताना कोणत्याही अनोळखी किंवा बनावट वेबसाइटचा वापर न करता फक्त अधिकृत Parivahan पोर्टलचाच वापर करावा..Laptop Mobile Cleaning Tips: मोबाईल बाथरूमपासून बेडरूमपर्यंत कुठेही नेता? मग जंतूंचा संपर्क कमी करण्यासाठी स्वच्छतेच्या 'या' टिप्स वापराच.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.