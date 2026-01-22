Car-Bike Safety Tips : उंदरांमुळे गाडीला आग लागण्याचा धोका! कारण, नुकसान अन् बचावाचे 6 उपाय; पाहा कार, ई-बाइकला कसं वाचवाल?

उंदरांमुळे वाहनांना होणारे नुकसान हा कार आणि ई-बाइक असणाऱ्यांसाठी एकदम डोकेदुखीचा विषय ठरत आहे. बहुतांश वेळा हे नुकसान केवळ आर्थिक मर्यादेत अडकत नाही, तर थेट वाहनाच्या सुरक्षिततेवरही परिणाम करते. उंदीर गाडीतील महत्त्वाच्या इलेक्ट्रिकल वायर कुरतडतात. परिणामी शॉर्ट सर्किट होण्याची शक्यता वाढते आणि काही प्रसंगी वाहनाला आग लागण्यासारख्या धोकादायक घटना घडू शकतात. शहरांमध्ये पार्किंगची अडचण आणि जास्तकाळ वाहन न वापरल्याने उंदरांचा उपद्रव अधिक वाढताना दिसतो..इलेक्ट्रिकल वायरिंगसोबतच उंदीर एअर कंडिशनिंग सिस्टीमचे डक्ट्स, सीटमधील फोम, तसेच इंजिनमधील प्लास्टिकचे विविध भाग खराब करतात. यामुळे वाहनाच्या कामगिरीवर थेट परिणाम होतो. ac नीट काम न करणे, विचित्र आवाज येणे किंवा अचानक गाडी बंद पडणे यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. अनेकदा ही हानी लक्षात येईपर्यंत उशीर झालेला असतो आणि नंतर दुरुस्तीचा खर्च हजारो रुपयांपर्यंत पोहोचतो. काही केसेसमध्ये वायरिंग पूर्णपणे बदलण्याशिवाय पर्याय उरत नाही..Cheap Recharge : महागड्या रिचार्जचं टेन्शन संपलं! फक्त 140 रुपयांमध्ये 56GB डेटा; अनलिमिटेड कॉलिंग, पाहा कोणत्या युजर्सना मिळणार फायदा.या धोक्यांपासून वाहनाचे संरक्षण करण्यासाठी काही सोपे पण प्रभावी उपाय करता येऊ शकतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे गाडी स्वच्छ ठेवणे. वाहनाच्या आत अन्नपदार्थांचे तुकडे, चिप्सचे पाकीट किंवा गोड पदार्थ पडून राहू दिल्यास उंदीर आकर्षित होतात. त्यामुळे गाडीच्या केबिनमध्ये स्वच्छता राखणे अत्यावश्यक आहे. घरगुती उपायांचा वापरही अनेक वाहनधारक करतात. चला तर मग पाहा काय काय उपाय करू शकता.Sunita Williams : 'माझा नवरा मला मारून टाकेल'! सुनीता विल्यम्सना कशाची भीती होती? अंतराळ मिशनला का म्हणल्या अलविदा..खरं कारण आलं समोर.उपायइंजिन बेमध्ये बाजारात सहज उपलब्ध असणारे रॅट रिपेलेंट स्प्रे वापरल्यास उंदरांना दूर ठेवण्यास मदत होते.तंबाखूच्या पुड्या, फिनाईलच्या गोळ्या किंवा कडुलिंबाची पाने इंजिन बेमध्ये ठेवल्यास उंदीर त्या ठिकाणी जाणे टाळतात. याशिवाय लेमनग्रास किंवा पेपरमिंट ऑईलचा वास उंदरांना सहन होत नसल्याने हा उपायही प्रभावी ठरतो. काहीजण कापसावर तेल टाकून ते इंजिनमध्ये ठेवतात..Risky Night Searches : रात्रीच्या वेळेस इंटरनेटवर चुकूनही सर्च करू नका 'या' 5 वेबसाइट, नाहीतर आयुष्यातून उठाल.जर वाहन दीर्घकाळ एकाच ठिकाणी उभे असेल तर दर दोन-तीन दिवसांनी ते सुरू करून थोडे चालवणे फायदेशीर ठरते. वाहनाची जागा बदलल्यास उंदरांना सुरक्षित निवारा मिळत नाही. काही तज्ज्ञांच्या मते रात्रीच्या वेळी इंजिनचा बोनेट किंचित उघडा ठेवल्यास उंदीर आत लपून बसत नाहीत. तसेच वाहनाभोवती उंदीर प्रतिबंधक जाळी बसवल्यास इंजिनमध्ये प्रवेश रोखता येतो.हे साधे पण महत्त्वाचे उपाय केल्यास कार किंवा बाइकला होणारे नुकसान टाळता येऊ शकते आणि वाहन सुरक्षित ठेवणे अधिक सोपे होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.