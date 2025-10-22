Realme ने आणलाय सुपर Smartphone! बदलू शकता बॅक कॅमेरा, फीचर्स पाहून शॉक व्हाल अन् किंमत फक्त एवढीच...दिवाळीला खरेदी कराच

Realme ने नवा स्मार्टफोन Realme GT 8 Pro लाँच करून मार्केटमध्ये खळबळ उडवली आहे. हा फोन त्याच्या अनोख्या इंटरचेंजेबल कॅमेरा मॉड्यूलमुळे सगळ्यांचे लक्ष वेधतोय. आता तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार फोनचा कॅमेरा आयलंड कस्टमाइझ करू शकता..टॉरक्स स्क्रू आणि मॅग्नेटिक गाईडच्या साहाय्याने कॅमेरा मॉड्यूल सहज बदलता येतं. कंपनी चौकोनी, गोल आणि रोबोट थीम असलेले डिझाइन स्टोअरमध्ये उपलब्ध करणार आहे. शिवाय वापरकर्ते स्वतःचे 3Dप्रिंटेड डिझाइन बनवण्यासाठी मेकरवर्ल्डवरून ओपन सोर्स 3MF फाइल डाउनलोड करू शकतात..कॅमेराRealme ने रिकोसोबत भागीदारी करत 50MP मुख्य कॅमेरा दिला आहे, जो 1/1.56 इंच सेन्सर आणि f/1.8 अपर्चरसह येतो. यात रिको GR लेन्सचे 28mm आणि 40mm व्ह्यूज मिळतात, तसेच पाच क्लासिक टोन उपलब्ध आहेत. याशिवाय 200MP पेरिस्कोप टेलिफोटो लेन्स 3x ऑप्टिकल आणि 12x लॉसलेस झूम देतो तर 50MP अल्ट्रावाइड लेन्स 116 डिग्री व्ह्यू देतो..Diwali Horoscope : चक्क 71 वर्षानंतर दुर्लभ योग; यंदाचा दिवाळी पाडवा एकदम खास, 'या' 5 राशीच्या लोकांवर होणार लक्ष्मी मातेची कृपा.प्रदर्शन आणि गेमिंगहा फोन स्नॅपड्रॅगन 8 Elite Gen 5 Extreme Edition चिपसेट आणि Realme R1 ग्राफिक्स चिपसह येतो, ज्यामुळे गेमिंग आणि मल्टिटास्किंग सुपर स्मूथ आहे. 16GB LPDDR5X रॅम आणि 1TB UFS 4.1 स्टोरेजमुळे हेवी ड्युटी टास्क्ससाठी हा फोन तयार आहे. 6.78 इंच QHD+ AMOLED डिस्प्ले, 144Hz रिफ्रेश रेट आणि 4000 निट्स ब्राइटनेससह सूर्यप्रकाशातही बेस्ट स्क्रीन लाइट देतो..Dmart Sale : दिवाळीच्या गडबडीत हा मोठा सेल मिस कराल; इथे डीमार्ट पेक्षाही स्वस्त मिळतय सामान, सर्व डिस्काउंट ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर.बॅटरीकेवळ 8.2mm जाडीचा हा फोन 7000mAh बॅटरीसह येतो, जी 120W वायर्ड आणि 50W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते. IP66, IP68 आणि IP69 रेटिंगमुळे तो धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षित आहे..किंमत आणि उपलब्धताचीनमध्ये याची किंमत CNY 3,999 (अंदाजे 49,400 रुपये) पासून सुरू होते, तर 16GB+1TB मॉडेल CNY 5,199 (अंदाजे 64,200 रुपये) आहे. भारतात लाँचबाबत अद्याप माहिती नाही, पण हा फोन नक्कीच चाहत्यांचे मन जिंकेल यात शंका नाही...FAQsWhat is the unique feature of the Realme GT 8 Pro?रियलमी जीटी 8 प्रो चे खास वैशिष्ट्य काय आहे?याचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे बदलता येणारा कॅमेरा मॉड्यूल, जे टॉरक्स स्क्रू आणि मॅग्नेटिक गाईडने कस्टमाइझ करता येते.What kind of camera does the Realme GT 8 Pro have?रियलमी जीटी 8 प्रो मध्ये कोणता कॅमेरा आहे?यात 50MP मुख्य कॅमेरा, 200MP पेरिस्कोप टेलिफोटो आणि 50MP अल्ट्रावाइड लेन्ससह रिको GR टोन उपलब्ध आहेत.Is the Realme GT 8 Pro good for gaming?रियलमी जीटी 8 प्रो गेमिंगसाठी चांगला आहे का?होय, स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट चिपसेट आणि R1 ग्राफिक्स चिपमुळे गेमिंग सुपर स्मूथ आहे.What is the battery capacity and charging speed of the Realme GT 8 Pro?रियलमी जीटी 8 प्रो ची बॅटरी क्षमता आणि चार्जिंग स्पीड काय आहे?यात 7,000mAh बॅटरी आहे जी 120W वायर्ड आणि 50W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते.Is the Realme GT 8 Pro available in India?रियलमी जीटी 8 प्रो भारतात उपलब्ध आहे का?सध्या हा फोन फक्त चीनमध्ये प्री-ऑर्डरसाठी उपलब्ध आहे, भारतात लाँचबाबत माहिती नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.