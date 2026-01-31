विज्ञान-तंत्र

Realme P4 Power 5G सुपर स्मार्टफोन लाँच! 10,001mAh बॅटरी असलेला भारतातील पहिला मोबाईल; पाहा दमदार फीचर अन् एवढीशी किंमत

Realme P4 Power 5G Price Features : रियलमी P4 Power 5G हा भारतातील पहिला 10001mAh बॅटरी असलेला स्मार्टफोन आहे, जो 144Hz कर्व्ह्ड AMOLED डिस्प्ले आणि 80W फास्ट चार्जिंगसह येतो. याविषयी जाणून घ्या सविस्तर
Realme P4 Power 5G with India's first 10001mAh battery, 144Hz display, Dimensity 7400 Ultra, and 80W charging. Check price in India starting ₹25,999, full specs, and features.

Realme P4 Power 5G with India's first 10001mAh battery, 144Hz display, Dimensity 7400 Ultra, and 80W charging. Check price in India starting ₹25,999, full specs, and features.

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Realme ने नुकताच भारतात आपला नवीन Realme P4 Power 5G स्मार्टफोन लाँच केला आहे, जो 10,001mAh ची बॅटरी आणि 144Hz कर्व डिस्प्ले सारख्या बेस्ट फीचर्ससह येतो. या फोनची किंमत त्याच्या फिचर्सच्या तुलनेत खूपच आकर्षक ठेवण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
mobile
New 5G Mobile
Mobile Phone
5G Smart Phone
Smartphone Launch
Realme
Budget smartphones India

Related Stories

No stories found.