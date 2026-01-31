Realme P4 Power 5G सुपर स्मार्टफोन लाँच! 10,001mAh बॅटरी असलेला भारतातील पहिला मोबाईल; पाहा दमदार फीचर अन् एवढीशी किंमत

Realme ने नुकताच भारतात आपला नवीन Realme P4 Power 5G स्मार्टफोन लाँच केला आहे, जो 10,001mAh ची बॅटरी आणि 144Hz कर्व डिस्प्ले सारख्या बेस्ट फीचर्ससह येतो. या फोनची किंमत त्याच्या फिचर्सच्या तुलनेत खूपच आकर्षक ठेवण्यात आली आहे..भारतातील पहिला 10,001mAh बॅटरी असलेला फोनRealme P4 Power 5G ची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे यात असलेली 10,001mAh क्षमतेची प्रचंड मोठी बॅटरी, ज्यामुळे हा भारतातील पहिला स्मार्टफोन बनला आहे ज्यात इतकी मोठी बॅटरी आहे. या दमदार बॅटरीमुळे युझर्सना वारंवार चार्जिंग करण्याची चिंता राहणार नाही; एका पूर्ण चार्जवर हा फोन आरामात दोन ते तीन दिवस चालू शकतो, असे रिव्ह्यूमध्ये म्हटले आहे. तसेच, यात 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे, ज्यामुळे ही मोठी बॅटरी कमी वेळेत चार्ज होते. कंपनीने बॅटरी हेल्थसाठी 4 वर्षांची मोफत वॉरंटी देखील जाहीर केली आहे..Mobile Theft : आता मोबाईल चोरांची खैर नाही! स्वतः परत आणून देणार चोरलेला फोन; गुगलने आणलेले नवे Theft Protection फीचर्स पाहा.144Hz डिस्प्ले आणि आकर्षक डिझाइनया स्मार्टफोनमध्ये 6.8 इंच 1.5K रिझोल्यूशनचा शानदार AMOLED कर्व डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 144Hz इतका आहे. या डिस्प्लेची पीक ब्राइटनेस 6500 निट्सपर्यंत आहे, ज्यामुळे थेट सूर्यप्रकाशातही स्क्रीन स्पष्ट दिसते. इतकी मोठी बॅटरी असूनही Realme ने फोनची जाडी (9.08 मिमी) आणि वजन (215 ग्रॅम) मॅनेज केले आहे, ज्यामुळे तो हातात पकडण्यासाठी आरामदायक वाटतो. तसेच फोनला IP66, IP68 आणि IP69 रेटिंग मिळाल्या आहेत.. ज्यामुळे तो पाणी आणि धुळीपासून सुरक्षित आहे..आधार सेंटरच्या फेऱ्या मारणे विसरा! घरबसल्या मोबाईल नंबरपासून पत्त्यापर्यंत बदलता येणार सगळी माहिती; नवे Aadhaar App कसे वापरायचे? पाहा.दमदार परफॉर्मन्स आणि कॅमेरापरफॉर्मन्ससाठी Realme P4 Power 5G मध्ये MediaTek Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर देण्यात आला आहे, जो दैनंदिन मल्टीटास्किंग आणि गेमिंगसाठी बेस्ट अनुभव देतो. यात मागील बाजूस 50MP मुख्य कॅमेरा (Sony IMX882 सेन्सरसह OIS सपोर्ट) आणि 8MP अल्ट्रा वाइड-एंगल लेन्सचा ड्युअल कॅमेरा सेटअप आहे. सेल्फीसाठी 16MP चा फ्रंट कॅमेरा आहे. रिव्ह्यूनुसार कॅमेरा सोशल मीडियासाठी चांगला आहे पण व्यावसायिक फोटोग्राफीसाठी सरासरी कामगिरी देतो. हा फोन Android 16 आधारित Realme UI 7.0 वर चालतो आणि कंपनीने 3 वर्षांचे OS अपडेट्स देण्याचे वचन दिले आहे..Ajit Pawar Death : विमानाने प्रवास करणाऱ्यांनो! तांत्रिक बिघाडापासून लाइट ऑन-ऑफपर्यंत; प्लेन क्रॅश होण्यामागे 'ही' 5 सिक्रेट कारणे.किंमत आणि उपलब्धताभारतात Realme P4 Power 5G ची किंमत 25,999 रुपयांपासून सुरू होते (8GB RAM + 128GB स्टोरेज व्हेरिएंटसाठी). हा फोन ट्रान्ससिल्व्हर, ट्रान्सोरेंज आणि ट्रान्सब्लू या आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. तुम्ही हा स्मार्टफोन Flipkart आणि Realme च्या अधिकृत वेबसाइटवरून खरेदी करू शकता. पहिल्या सेलमध्ये बँक ऑफर्ससह या फोनची किंमत आणखी कमी असू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.