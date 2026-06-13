Realme P4R 5G स्मार्टफोन झाला लाँच! चक्क 8000mAh बॅटरीसह कमाल फीचर्स, किंमत फक्त...

रिअलमीने भारतीय तरुणांसाठी एक खास स्मार्टफोन लाँच केला आहे. रिअलमी P4R 5G या फोनमध्ये प्रचंड मोठी बॅटरी, मजबूत डिझाइन आणि स्मार्ट फीचर्स आहेत. हा फोन दैनंदिन जीवन, गेमिंग आणि मनोरंजनासाठी उत्तम साथ देईल..आकर्षक लूक आणि तीन स्टायलिश कलर्सरिअलमी P4R 5G फोन Titanium Glare, Silver Glare आणि Lavender Glare या तीन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. त्याचे Floating Light डिझाइन आणि कस्टमाइझ करण्यायोग्य Pulse Light इफेक्ट्स फोनला वेगळे आणि स्टायलिश बनवतात..Titan बॅटरीया फोनची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे या श्रेणीतील सर्वोत्तम 8000mAh Titan बॅटरी. एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर तीन दिवस सहज वापरता येतो. फोन केवळ 8.8 mm जाड आणि 224 ग्रॅम वजनाचा आहे. 45W Fast Charging, Bypass Charging आणि One Tap Cooling सह तो जलद आणि सुरक्षित चार्ज होतो..Simcard Safety : मोबाईलचं नेटवर्क अचानक गायब होतंय का? हॅक झालेलं असू शकतंय तुमचं सिमकार्ड, 'या' ट्रिकने लगेच करा चेक.गेमिंग बेस्टफोनमध्ये 5300 mm² Airflow Vapor Chamber आहे. यामुळे उष्णता नियंत्रित राहते आणि BGMI व Free Fire गेम्समध्ये स्थिर 60fps कामगिरी मिळते. 7 वर्षे बॅटरी लाइफ , 2+3 सिस्टम अपडेट्स आणि AI बॅटरी व्यवस्थापन यामुळे दीर्घकाळ फोन सहज चालेल..50MP AI कॅमेरा आणि Next AI फीचर्स50MP AI कॅमेरा F1.8 अपर्चरसह सुंदर फोटो काढतो. Motion Photo, AI Portrait Glow, AI Eraser 2.0, AI Ultra Clarity आणि AI Unblur सारखी वैशिष्ट्ये फोटोग्राफी मजेदार करतात. याशिवाय AI Notes Assistant, Document Optimization, Google Gemini आणि AI Anti-Theft सारख्या सुविधा दैनंदिन कामे सोप्या करतात..Fan Cooling Tips : सीलिंग फॅनची स्पीड कमी झालीये? नवीन पंखा विकत घेण्यापूर्वी करून बघा 'हे' काम, येईल एसीसारखी थंड हवा.जबरदस्त डिस्प्ले6.8 इंचाचा 144Hz Sunlight Display 1200 nits ब्राइटनेस देतो. 400% Ultra Volume असलेले स्पीकर गेमिंग आणि व्हिडिओ अनुभव आणखी मजेदार करतात.टिकाऊपणा आणि सुरक्षाArmorShell मजबूत बांधणी, MIL-STD-810H Shock Resistance आणि IP65 Dust-Water Resistance यामुळे फोन रोजच्या आव्हानांना सामोरा जातो. MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर आणि Realme UI 7.0 सह फोन 48 महिने सुरळीत चालतो..iPhone 17 Pro Max मिळतोय सगळ्यांत मोठा डिस्काउंट; ऑफर सुरू होताच खरेदीसाठी गर्दी, कुठून घ्याल? पाहा एका क्लिकवर.किंमत आणि उपलब्धता4GB+128GB : 16,999 रुपये6GB+128GB : 20,999 रुपये6GB+256GB : 22,999 रुपये.हा फोन 17 जून 2026 पासून Flipkart आणि realme.com वर उपलब्ध होईल. बँक ऑफर आणि No Cost EMI चा फायदा घेऊन तरुणांना हा फोन आणखी परवडणारा होईल.रिअलमी P4R 5G बॅटरी, कामगिरी, कॅमेरा आणि स्टाइलचा परफेक्ट मेळ दाखवतो. रोजच्या वापरासाठी स्मार्ट असा फोन शोधणाऱ्यांसाठी हा उत्तम पर्याय आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.