विज्ञान-तंत्र

Realme P4R 5G स्मार्टफोन झाला लाँच! चक्क 8000mAh बॅटरीसह कमाल फीचर्स, किंमत फक्त...

रिअलमी P4R 5G लाँच झाला आहे. चक्क 8000mAh बॅटरीसह तरुणांचा नवा फेवरेट बनण्यास तयार आहे. किंमत आणि फीचर्स पाहा सविस्तर
Realme P4R 5G smartphone launch in india price specifications

Realme P4R 5G smartphone launch in india price specifications

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

रिअलमीने भारतीय तरुणांसाठी एक खास स्मार्टफोन लाँच केला आहे. रिअलमी P4R 5G या फोनमध्ये प्रचंड मोठी बॅटरी, मजबूत डिझाइन आणि स्मार्ट फीचर्स आहेत. हा फोन दैनंदिन जीवन, गेमिंग आणि मनोरंजनासाठी उत्तम साथ देईल.

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