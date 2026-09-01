Redmi Smartphone: 6000mAh बॅटरी अन् 50MP कॅमेरा! Redmi चा नवा 5G स्मार्टफोन लाँच; बजेट रेंजमध्ये प्रीमियम फीचर्स...

Redmi 17C 5G Official Debut: प्रसिद्ध टेक कंपनी रेडमीने (Redmi) जागतिक बाजारात आपला नवीन बजेट स्मार्टफोन 'Redmi 17C 5G' अधिकृतपणे लाँच केला आहे. यापूर्वी कंपनीने Redmi 17 4G आणि Redmi 17 5G मॉडेल बाजारात आणले होते. आता या सिरीजमधील नवीन फोन सिंगापूरच्या बाजारात लाँच करण्यात आला असून, लवकरच तो इतर देशांमध्ये उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.मोठा LCD डिस्प्ले, दीर्घकाळ टिकणारी 6000mAh बॅटरी आणि MediaTek प्रोसेसर हे या स्मार्टफोनचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे. भारतात हा फोन कधी लाँच होणार याबाबत कंपनीने अजून अधिकृत घोषणा केलेली नाही..Redmi 17C 5G चे मेन फीचर्सडिस्प्ले: या फोनमध्ये 6.9-इंच LCD डिस्प्ले देण्यात आला आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 1600x720 पिक्सेल रिझोल्यूशनला सपोर्ट करतो. डोळ्यांच्या सुरक्षेसाठी याला TÜV Rheinland सर्टिफिकेशन मिळाले आहे.प्रोसेसर अन् स्टोरेज: फोनमध्ये MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर देण्यात आला आहे. यामध्ये 4GB रॅम (8GB पर्यंत व्हर्च्युअल एक्सपॅन्शन) आणि 64GB/128GB स्टोरेज पर्याय मिळतात. मायक्रोएसडी कार्डद्वारे स्टोरेज 1TB पर्यंत वाढवता येते..Vivo V80 Lite: 10,000 mAh बॅटरीसह MediaTek प्रोसेसर अन् तगडा कॅमेरा; 3 सप्टेंबरला लाँच होतोय Vivoचा 5G स्मार्टफोन! .कॅमेरा: फोटोग्राफीसाठी बॅक पॅनेलवर 50MP चा मुख्य कॅमेरा आणि एक सेकेंडरी लेन्स दिली आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी 8MP चा फ्रंट कॅमेरा मिळतो.बॅटरी अन् चार्जिंग: स्मार्टफोनमध्ये 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 6000mAh ची मोठी बॅटरी देण्यात आली आहे. (बॉक्समध्ये 15W चार्जर दिला जाईल)..किंमत आणि रंगांचे पर्यायसिंगापूरमध्ये Redmi 17C 5G ची सुरुवातीची किंमत S$279 (सुमारे 19,000 रुपये) ठेवण्यात आली आहे. हा फोन Black, Brown आणि Purple अशा तीन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. यातील ब्राऊन व्हेरिअंटमध्ये प्रीमियम 'व्हीगन लेदर' फिनिश देण्यात आले आहे..भारतात लाँच होणार Vivo S2! मिड-बजेटमध्ये प्रीमियम फीचर्स! 7050mAh बॅटरीसह 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग! किंमत फक्त... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.