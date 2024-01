Redmi Note 13 Series : व्हिवो पाठोपाठ रेडमीचाही धमाका! एकाच दिवशी लाँच केले तीन तगडे स्मार्टफोन; पाहा फीचर्स अन् किंमत

Introducing the all-new #RedmiNote13 Pro 5G Series, setting new standards in smartphone technology. 🌟



✔️ 200MP OIS Camera

✔️ 1.5K Flagship Display

✔️ Corning® Gorilla® Glass Victus®

✔️ In-Display Fingerprint Sensor

✔️ 67W Turbo Charge

✔️ Snapdragon® 7s Gen 2 5G



Priced to amaze… pic.twitter.com/3BrfueFiQg