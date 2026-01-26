विज्ञान-तंत्र
मुलांसाठी परफेक्ट ट्रेंड! 26 जानेवारीला बनवा आणखी खास ; Gemini AI वापरून तयार करा देशभक्तीपर फोटो, फक्त कॉपी पेस्ट करा 'हे' 5 प्रॉम्प्ट्स
Gemini AI Republic Day photo prompts: प्रजासत्ताक दिनानिमित्त जेमिनी एआय वापरुन खास फोटो बनवा आणि स्टेटसला लावा. यासाठी पुढील खास प्रॉम्प्स कॉपी पेस्ट करु शकता.
Republic Day 2026 AI image trend India: देश आज 77 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहे. प्रत्येकजण आपले व्हॉट्सअॅप किंवा इंस्टाग्राम स्टेटस खास बनवण्याच्या मागे लागते आहे. एक काळ असा होता की लोक यासाठी गुगलवरून देशभक्तीपर संदेश असलेले वॉलपेपर डाउनलोड करायचे. आता एआयच्या युगात, तुम्ही फक्त कॉपी आणि पेस्ट करून तुमच्या स्वतःच्या फोटोंसह अद्भुत देशभक्तीपर फोटो तयार करू शकता. या एआय-निर्मित प्रतिमांसह तुम्ही तुमचे स्टेटस देशभक्तीच्या रंगांनी रंगवू शकता. तुम्ही त्यांचा वापर इतरांना प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी देखील करू शकता. यासाठी तुम्हाला फक्त पुढील प्रॉम्प्ट्स कॉपी पेस्ट करावे लागतील.