Republic Day Sale 2026 : चक्क 6 हजारात स्मार्ट टीव्ही! कुठे सुरुय ही धमाकेदार ऑफर? पाहा एका क्लिकवर

या वर्षाचा पहिला मोठा सेल सुरू झाला आहे आणि ती म्हणजे Amazon व Flipkart वरील Republic Day Sale 2026! घरातील टीव्ही आता अपग्रेड करण्यासाठी हा उत्तम काळ आहे. फक्त 6000 रुपयांपासून सुरू होणारे स्मार्ट टीव्ही आता उपलब्ध आहेत. बजेटमध्ये उत्कृष्ट पर्याय मिळत असल्याने ग्राहकांना खूप आनंद होत आहे..Thomson Alpha 24 इंचसर्वात आकर्षक डील म्हणजे Thomson Alpha 24 इंच स्मार्ट टीव्ही आहे. फक्त 5999 रुपये मध्ये हा टीव्ही Flipkart वर उपलब्ध आहे. आधुनिक बेझल लेस डिझाइन, Jio Tele OS आणि HD रेडी स्क्रीनसह हा छोट्या खोल्यांसाठी किंवा बेडरूमसाठी परफेक्ट आहे..थॉमसन 24 इंच टीव्हीजर थोडा मोठा स्क्रीन हवा असेल तर Thomson Alpha 32 इंच मॉडेल फक्त 8499 रुपये मध्ये मिळत आहे. याशिवाय Kodak चा 32 इंच OLED स्मार्ट टीव्ही देखील 8499 रुपये पासून सुरू होतो आणि 1000 रुपयांचा बँक डिस्काउंट घेऊन आणखी स्वस्त होतो. OLED ची जबरदस्त कलर आणि कॉन्ट्रास्ट आता बजेटमध्ये आहे.कोडक OLED टीव्हीKodak च्या या सुंदर OLED टीव्हीचा अनुभव घ्यायचा आहे? Acer चा 32 इंच स्मार्ट टीव्ही मूळ किंमत 9999 रुपये असताना आता फक्त 8999 रुपये मध्ये Amazon वर मिळत आहे. यावरही 1000 रुपयांचा बँक ऑफर लागू होतो, म्हणजे किंमत आणखी कमी!.Acer 32 इंच टीव्हीही सेल फक्त मर्यादित काळासाठी आहे. Thomson, Kodak, Acer सारख्या विश्वसनीय ब्रँड्सचे स्मार्ट टीव्ही आता इतक्या स्वस्तात मिळत आहेत की, नवीन टीव्ही घेण्याची ही सोनेरी संधी आहे. आजच Amazon किंवा Flipkart वर भेट द्या आणि तुमच्या आवडीचा टीव्ही बुक करा.