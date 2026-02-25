Romance Scam : ऑनलाइन प्रेम की गोड विष? 'I Love You' म्हणून रिकामं करत आहेत बँक अकाऊंट; रोमॅन्स स्कॅमचं 'ते' सत्य तुम्हाला रडवून टाकेल

आजकाल मोबाईलवर फक्त एक "Hi" म्हणताच प्रेमाची सुरुवात होते असं वाटतं. डेटिंग अॅप्स, सोशल मीडियावर नवीन मित्र, नवीन प्रेम...पण हे प्रेम खरं की फसवणूक? दुर्दैवाने अनेकदा हे "I Love U" म्हणणारे प्रेम घोटाळेबाज असतात. हे लोक तुमच्या भावनांचा आणि एकटेपणाचा फायदा घेऊन बँक अकाउंट रिकामे करतात..प्रेमातले हे घोटाळे दिवसेंदिवस वाढत आहेत. विशेषतः वृद्ध लोक, नुकताच घटस्फोट झालेले किंवा जोडीदार गमावलेले हे त्यांचे मुख्य लक्ष्य आहे. एकटेपणा असतो तेव्हा मन कमकुवत होतं आणि घोटाळेबाज हे जाणतात. ते सुरुवातीला खूप कौतुक करतात, रोज बोलतात, लवकरच "तुझ्याशिवाय मी राहुच शकत नाही" असं म्हणतात. पण काही दिवसांतच पैशाची मागणी सुरू होते. आजारपण, प्रवास, गुंतवणूक यांसारखी कारणे देतात आणि पैसे पाठवले की ते गायब होतात.Sun on Earth : 100,000,000°C ची उष्णता! चक्क पृथ्वीवर 'सूर्य' बनवतायत बिल गेट्स, जगभर चर्चेत असलेला 'Infinity One' प्रोजेक्ट काय आहे?.एक खरी घटना सांगतो. अमेरिकेत बीट्रिस नावाच्या वृद्ध महिलेला कोविडच्या काळात ऑनलाइन एक पुरुष भेटला. तो तिच्या दिवंगत पतीसारखा दिसत होता. बोलणं, हसणं, भावना... सगळं गोड वाटलं. पण नंतर पैशाच्या मागण्या सुरू झाल्या. तिने लाखो रुपये गमावले. भारतातही अशा घटना वाढत आहेत. डेटिंग अॅपवर भेटलेल्या प्रेमिकने एका इंजीनियरला २८ लाख रुपये फसवले. दिल्लीत टिंडर, बंबल अॅप्सवर बारमध्ये फसवणुकीचे प्रकार उघडकीस आले..Apps Ban India : भारताने 'या' 5 OTT प्लॅटफॉर्मवर घातली बंदी! तुमच्या मोबाईलमध्ये असेल तर लगेच करा डिलीट, नाहीतर होईल कारवाई.तज्ज्ञांच्या मते २०२५ मध्ये अमेरिकेत प्रेम घोटाळ्यांमुळे १ अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त नुकसान झालं. भारतातही क्रिप्टो, गिफ्ट कार्ड्स किंवा बँक ट्रान्सफरद्वारे लाखो रुपये उडवले जातात. एकदा पैसे गेले की परत मिळवणं जवळपास अशक्य आहेरेड flag कसे ओळखावेत?खूप लवकर "I LOVE U" म्हणणंव्हिडिओ कॉल टाळणं, भेटायला नकारडेटिंग अॅप सोडून व्हॉट्सअॅप किंवा टेलिग्रामवर जाण्याचा आग्रहपैशाची मागणीफोटो चोरीचे किंवा AIचे असतील (रिव्हर्स इमेज सर्च करून तपासा)स्टोरीमध्ये वारंवार बदल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.