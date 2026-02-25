विज्ञान-तंत्र

Romance Scam : ऑनलाइन प्रेम की गोड विष? 'I Love You' म्हणून रिकामं करत आहेत बँक अकाऊंट; रोमॅन्स स्कॅमचं 'ते' सत्य तुम्हाला रडवून टाकेल

I Love You romace scam online dating fraud : ऑनलाइन "आय लव यू" म्हणणारे प्रेमातले घोटाळेबाज तुमचे हृदय आणि बँक अकाउंट दोन्ही रिकामे करतात.
Romance scams online dating fraud love scam india red flags tips

Romance scams online dating fraud love scam india red flags tips

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

आजकाल मोबाईलवर फक्त एक "Hi" म्हणताच प्रेमाची सुरुवात होते असं वाटतं. डेटिंग अॅप्स, सोशल मीडियावर नवीन मित्र, नवीन प्रेम...पण हे प्रेम खरं की फसवणूक? दुर्दैवाने अनेकदा हे "I Love U" म्हणणारे प्रेम घोटाळेबाज असतात. हे लोक तुमच्या भावनांचा आणि एकटेपणाचा फायदा घेऊन बँक अकाउंट रिकामे करतात.

Loading content, please wait...
Cyber Fraud
Cyber security
online scam
Love
Online Scams Awareness

Related Stories

No stories found.