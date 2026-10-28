Samsung Galaxy A08 भारतात लाँच; 6,000 mAh पॉवरफुल बॅटरी आणि 50MP कॅमेरा! किंमत फक्त...

Samsung Galaxy A08 Launched: टेक क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी सॅमसंगने (Samsung) भारतीय बाजारात आपला नवीन बजेट स्मार्टफोन Samsung Galaxy A08 अधिकृतपणे लाँच केला आहे. दैनंदिन वापर, व्हिडिओ स्ट्रीमिंग, इंटरनेट ब्राऊझिंग आणि फोटोग्राफीसाठी उत्तम पर्याय म्हणून या फोनकडे पाहिले जात आहे. या फोनचे मुख्य आकर्षण म्हणजे यातील 6,000 mAh ची बॅटरी आणि 50MP चा प्रायमरी कॅमेरा.या नवीन सॅमसंग गॅलक्सी A08 स्मार्टफोनची किंमत, ऑफर्स आणि सविस्तर स्पेसिफिकेशन्स खालीलप्रमाणे आहेत- .Samsung Galaxy A08 ची किंमत, ऑफर्स आणि उपलब्धतासॅमसंगने हा स्मार्टफोन 4GB RAM + 64GB स्टोरेज व्हेरियंटमध्ये लाँच केला असून, याची किंमत 18,499 रुपये ठेवण्यात आली आहे.रंग पर्याय: हा फोन डार्क ब्लू (Dark Blue), सिल्वर (Silver) आणि ग्रीन (Green) या तीन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.विक्री प्लॅटफॉर्म: हा फोन सॅमसंगचे एक्सक्लुझिव्ह स्टोअर्स, अधिकृत रिटेल स्टोअर्स, Samsung.com आणि प्रमुख ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरून खरेदी करता येईल.ईएमआय (EMI) ऑफर्स: कंपनी या फोनवर सोपे ईएमआय पर्याय देत आहे. निवडक बँक कार्ड्सवर 6 महिन्यांपर्यंत नो-कॉस्ट ईएमआय (No-Cost EMI) तर नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्यांमार्फत 9 महिन्यांपर्यंतचे ईएमआय पर्याय उपलब्ध आहेत..Samsung Smartphone: 6,000mAh बॅटरी अन् 50MP कॅमेऱ्यासह Galaxy M08 आणि Galaxy F08 लाँच! पाहा काय आहेत फीचर्स... .Samsung Galaxy A08 चे प्रमुख स्पेसिफिकेशन्सडिस्प्ले आणि प्रोटेक्शन: यात 6.7 इंचचा HD+ PLS LCD डिस्प्ले देण्यात आला आहे, जो 90Hz रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो. स्क्रीनच्या सुरक्षेसाठी यात Corning Gorilla Glass 5 प्रोटेक्शन दिले आहे. फोनची जाडी 8mm आणि वजन 197 ग्रॅम आहे. धूळ आणि पाण्याचा प्रतिकार करण्यासाठी याला IP64 रेटिंग मिळाले आहे.परफॉर्मन्स आणि स्टोरेज: फोनमध्ये MediaTek Helio G99+ ऑक्टा-कोर प्रोसेसर देण्यात आला आहे. यात 4GB RAM आणि 64GB अंतर्गत साठवणूक क्षमता आहे, जी मायक्रोएसडी कार्डच्या साहाय्याने 2TB पर्यंत वाढवता येते. याशिवाय यात RAM Plus फीचर आहे, ज्यामुळे गरज पडल्यास व्हर्च्युअल रॅम वाढवता येते..कॅमेरा सेटअप: फोटोग्राफीसाठी फोनच्या मागच्या बाजूला ड्युअल कॅमेरा सेटअप दिला आहे. यात f/1.8 अपर्चर असलेला 50MP प्रायमरी कॅमेरा आणि f/2.4 अपर्चरचा 2MP डेप्थ सेन्सर आहे. तर सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी समोरच्या बाजूला 8MP चा फ्रंट कॅमेरा मिळतो.बॅटरी आणि फास्ट चार्जिंग: डिव्हाईसमध्ये 6,000 mAh ची दमदार बॅटरी आहे, जी 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. कंपनीच्या दाव्यानुसार, मागील मॉडेल Galaxy A06 च्या तुलनेत ही बॅटरी 22% जास्त व्हिडिओ प्लेबॅक टाईम प्रदान करते.सुरक्षा आणि स्मार्ट फीचर्स: सुरक्षेसाठी यात Samsung Knox दिले आहे. यासोबतच Circle to Search, Quick Share आणि Modes and Routines सारखे अत्याधुनिक सॅमसंग फीचर्सही या फोनमध्ये उपलब्ध आहेत..Vivo Smartphone: 10,000mAh बॅटरी आणि 1.5K AMOLED डिस्प्लेसह येतोय Vivo S2 FE 5G; पाहा दमदार फीचर्स अन् किंमत... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.