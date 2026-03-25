लॉन्चपूर्वीच सिक्रेट जगजाहीर! समोर आली Samsung Galaxy A57 अन् A37 स्मार्टफोनची किंमत; पाहा सगळे वेरिएंट एका क्लिकवर

सॅमसंगची बहुप्रतिक्षित गॅलेक्सी A-सीरीज अखेर भारतात दाखल होत असून, सॅमसंग गॅलेक्सी A57 5G आणि गॅलेक्सी A37 5G च्या किंमती लाँचपूर्वीच समोर आल्या आहेत. या दोन्ही फोन्सचे अनावरण आज 25 मार्च 2026 रोजी संध्याकाळी 5:30 वाजता ऑनलाइन माध्यमातून होणार असल्याचे LiveMint आणि 91mobiles ने स्पष्ट केले आहे. यावेळची A सीरीज तिच्या प्रीमियम डिझाइन आणि अद्ययावत फीचर्समुळे विशेष चर्चेत आहे..लीक झालेल्या माहितीनुसार, सॅमसंग गॅलेक्सी A57 5G हा या मालिकेतील हाय-एंड मॉडेल असेल. याची किंमत खालीलप्रमाणे असण्याची शक्यता आहे8GB + 256GB: 56,999 रुपये 12GB + 256GB: 62,499 रुपये हा फोन Exynos 1680 प्रोसेसर, 6.7-इंच सुपर AMOLED 120Hz डिस्प्ले आणि 50MP मुख्य कॅमेऱ्यासह सज्ज असेल. विशेष म्हणजे, याला IP68 रेटिंग आणि 6 वर्षांचे ओएस अपडेट्स मिळण्याची शक्यता Smartprix ने वर्तवली आहे..दुसरीकडे सॅमसंग गॅलेक्सी A37 5G हा मध्यम बजेटमधील ग्राहकांसाठी एक उत्तम पर्याय ठरेल. याची अपेक्षित किंमत पुढीलप्रमाणे आहे8GB + 128GB: 41,999 रुपये 8GB + 256GB: 47,999 रुपये 12GB + 256GB: 52,999 रुपये Gizbot प्रमाणे या फोनमध्ये Exynos 1480 प्रोसेसर आणि 5500mAh ची मोठी बॅटरी 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह मिळू शकते..हे दोन्ही स्मार्टफोन Android 16 आधारित One UI 8.5 वर चालणारे पहिले मिड-रेंज फोन्स असतील, असा दावा Herzindagi ने केला आहे. सॅमसंगने यावेळी Key Island डिझाइनचा वापर केला असून हे फोन्स अधिक स्लिम आणि हलके करण्यात आले आहेत. ग्राहकांसाठी ऑसम नेव्ही, ऑसम आईसब्ल्यू आणि ऑसम लॅव्हेंडर सारख्या आकर्षक रंगांचे पर्याय उपलब्ध असतील. अधिकृत किंमती आणि बँक ऑफर्सची घोषणा आज संध्याकाळी लाँच दरम्यान केली जाईल.