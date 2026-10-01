Samsung Smartphone: 6,000mAh बॅटरी अन् 50MP कॅमेऱ्यासह Galaxy M08 आणि Galaxy F08 लाँच! पाहा काय आहेत फीचर्स...

Samsung Budget Phones: सॅमसंगने (Samsung) भारतीय स्मार्टफोन बाजारात आपले दोन नवीन बजेट पोर्टफोलिओ फोन लाँच केले आहेत. कंपनीने Galaxy M08 आणि Galaxy F08 हे दोन नवीन फोन अधिकृतपणे सादर केले आहे. सध्या हे दोन्ही फोन्स सॅमसंगच्या अधिकृत वेबसाइटवर 'Coming Soon' म्हणून लिस्ट करण्यात आले आहेत. कमी किंमतीत जबरदस्त फीचर्स देण्याच्या उद्देशाने आणलेल्या या फोनमध्ये 6,000mAh ची पॉवरफुल बॅटरी आणि 50MP चा कॅमेरा देण्यात आला आहे..Galaxy M08 आणि Galaxy F08 चे दमदार फीचर्ससॅमसंगच्या या दोन्ही नवीन बजेट फोन्समध्ये ग्राहकांना भन्नाट वैशिष्ट्ये पाहायला मिळतात- डिस्प्ले आणि डिझाइन: दोन्ही फोन्समध्ये 6.7 इंच लांबीचा HD+ PLS LCD डिस्प्ले दिला असून, याचे रिजॉल्यूशन 720x1600 पिक्सल आहे. या फोनची जाडी 8.0mm आणि वजन फक्त 197 ग्राम आहे. सुरक्षेसाठी यात साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सर मिळतो. तसेच डस्ट आणि वॉटर रेझिस्टन्ससाठी यात IP64 रेटिंग देण्यात आली आहे.प्रोसेसर आणि स्टोरेज: यात MediaTek Helio G99+ ऑक्टा-कोर प्रोसेसर बसवण्यात आला आहे, ज्याची कमाल क्लॉक स्पीड 2.2GHz पर्यंत आहे. फोनमध्ये 4GB RAM आणि 64GB अंतर्गत स्टोरेज मिळते, ज्याला मायक्रोएसडी कार्डच्या मदतीने 2TB पर्यंत वाढवता येऊ शकते..Ai+ Nova 2 Power 5G भारतात लाँच! 16,999 रुपयांत खरेदीची संधी...पाहा फीचर्स अन् ऑफर्स!.कॅमेरा सेटअप: फोटोग्राफीप्रेमींसाठी यात ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअप दिला असून, मुख्य कॅमेरा 50MP चा आणि दुसरा 2MP चा आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी समोरच्या बाजूस 8MP चा फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. मुख्य कॅमेरा ऑटोफोकस आणि 10x डिजिटल झूम सपोर्टसह येतो.बॅटरी आणि चार्जिंग: या दोन्ही उपकरणांचे मुख्य आकर्षण म्हणजे यात असलेली 6,000mAh ची मोठी बॅटरी, जी 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह येते. पण, कंपनी बॉक्समध्ये स्वतंत्र चार्जर देणार नाही..सॉफ्टवेअर अपडेट्स आणि किंमतसॉफ्टवेअरच्या बाबतीत कंपनीने एक मोठा दिलासा दिला आहे. हे फोन्स Android 17 वर चालतात आणि सॅमसंगने यात तब्बल 6 जेनरेशनपर्यंत OS अपग्रेड आणि 6 वर्षांपर्यंत सेक्युरिटी अपडेट्स देण्याचे जाहीर केले आहे. म्हणजेच हे फोन्स 2032 पर्यंत अपडेटेड राहतील.सध्या कंपनीने या फोन्सच्या अधिकृत किंमतीचा खुलासा केला नाही. कनेक्टिव्हिटीसाठी यात 4G LTE, ड्युअल सिम, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS आणि USB Type-C पोर्ट दिले आहेत. तसेच यात सर्कल टू सर्च, Quick Share, Knox Vault आणि SmartThings यांसारख्या आधुनिक फीचर्सचाही समावेश करण्यात आला आहे..Oppo Smartphone: 7000mAh बॅटरी अन् 120Hz डिस्प्ले! 16 सप्टेंबरला लाँच होतोय Oppo चा सर्वात स्वस्त स्मार्टफोन! किंमत फक्त... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.