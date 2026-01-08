S26 येण्याआधीच Samsung चा मोठा धमाका! S25 Ultra मोबाईलवर थेट 58 हजारचा डिस्काउंट; खरेदीसाठी लागल्या रांगा, कुठे सुरुय ऑफर पाहा

S25 Ultra Discount Offer : जानेवारी 2026 मध्ये सॅमसंगच्या पुढच्या महिन्यात येणाऱ्या Galaxy S26 सिरीजच्या लाँचिंगपूर्वी Amazon वर Samsung Galaxy S25 Ultra वर मोठी सूट जाहीर करण्यात आली आहे. या ऑफरमुळे प्रीमियम स्मार्टफोन खरेदी करू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांसाठी एक सुवर्णसंधी निर्माण झाली आहे..किंमत प्रचंड कमीगॅलेक्सी S25 अल्ट्रा (12GB RAM + 256GB स्टोरेज) जो 1,29,999 रुपये या मूळ किमतीत लाँच झाला होता, तो आता Amazon वर थेट डिस्काउंटनंतर अंदाजे 1,07,440 रुपयेच्या आसपास आहे.ऑफर काय आहे?या ऑफरमध्ये बँक सवलती आणि एक्सचेंज बोनसचा समावेश आहे. जुना फोन एक्सचेंज केल्यास ग्राहक कमाल बचत करू शकतात. बँक ऑफर्स (उदा. HDFC कार्ड) आणि एक्सचेंज बोनस एकत्र केल्यास, या फोनची खरेदी किंमत साधारण 1,05,940 रुपयेपर्यंत खाली येते..7:11 Minutes Viral Video ने सोशल मिडियावर घातलाय धुमाकूळ; लोक विचारात आहेत कोण आहे हा Umair? नेमकं सत्य काय, पाहा.गॅलेक्सी S26 चे लवकरच आगमनही सूट देण्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे सॅमसंगची नवीन फ्लॅगशिप सिरीज Galaxy S26 लवकरच लाँच होणार आहे. रिपोर्ट्सनुसार ही सिरीज 25 फेब्रुवारीला लाँच होण्याची शक्यता आहे.फोनचे प्रमुख फीचर्सडिस्काउंट नंतरही हा फोन एक पॉवरहाऊस आहे. यात 6.9 इंचाचा AMOLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर आणि 200MP चा मुख्य कॅमेरा आहे. आयफोन ला टक्कर देणारा हा मोबाईल लॉंच झाल्यापासूनच मोबाईल प्रेमींच्या पसंतीस उतरला आहे.DMart Sale : डिमार्ट जानेवारी स्पेशल सेल! संक्रातीनिमित्त 'या' वस्तु मिळतायत जास्त स्वस्त, 20% पासून 80% पर्यंत डिस्काउंट ऑफर्स पाहा.खरेदीसाठी ऑनलाइन ऑफर्स तर आहेतच पण तुम्ही स्टोअरवर देखील चौकशी करू शकता. तुम्ही ही ऑफर थेट Amazon India वर पाहू शकता. अधिकृत किंमतीची पडताळणी करण्यासाठी Samsung India च्या वेबसाईटला भेट द्या. Galaxy S26 Ultra मध्ये काय नवीन फीचर्स असतील हे जाणून घेणे आता उत्सुकतेचे असणार आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.