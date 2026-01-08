विज्ञान-तंत्र

S26 येण्याआधीच Samsung चा मोठा धमाका! S25 Ultra मोबाईलवर थेट 58 हजारचा डिस्काउंट; खरेदीसाठी लागल्या रांगा, कुठे सुरुय ऑफर पाहा

S25 Ultra स्मार्टफोनवर 58 हजारचा डिस्काउंट मिळत आहे. ऑफर काय आहे जाणून घ्या
58000 rupee discount on Samsung Galaxy S25 Ultra on Amazon India ahead of Galaxy S26 launch in February 2026

58000 rupee discount on Samsung Galaxy S25 Ultra on Amazon India ahead of Galaxy S26 launch in February 2026

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

S25 Ultra Discount Offer : जानेवारी 2026 मध्ये सॅमसंगच्या पुढच्या महिन्यात येणाऱ्या Galaxy S26 सिरीजच्या लाँचिंगपूर्वी Amazon वर Samsung Galaxy S25 Ultra वर मोठी सूट जाहीर करण्यात आली आहे. या ऑफरमुळे प्रीमियम स्मार्टफोन खरेदी करू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांसाठी एक सुवर्णसंधी निर्माण झाली आहे.

Loading content, please wait...
Amazon
Discount
Discount Offer
festival Discount
amazon india
Samsung
90% discount offers
Samsung Galaxy S25 FE
Samsung smartphone offers

Related Stories

No stories found.