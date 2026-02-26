एकच झलक, सबसे अलग! Samsung Galaxy S26 सिरीज लाँच; असले दमदार फीचर्स पाहून म्हणाल वक्त बदल दिया, किंमत फक्त...

सॅमसंगची बहुप्रतिक्षित Samsung Galaxy S26 सिरीज 25 फेब्रुवारीला लाँच झाली असून यामध्ये फ्लॅगशिप Samsung Galaxy S26 Ultra ने तंत्रज्ञानाच्या जगात नवीन बेंच मार्क सेट केले आहेत. या फोनचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे त्याचा 6.9 इंचाचा Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले ज्यामध्ये 3000 निट्सपर्यंतची पीक ब्राइटनेस आणि 120Hz रिफ्रेश रेट देण्यात आला आहे. या डिस्प्लेमध्ये प्रथमच प्रायव्हसी डिस्प्ले हे फिचर दिले आहे ज्यामुळे तुमच्या बाजूला बसलेल्या व्यक्तीला स्क्रीनवरचा कंटेंट दिसणार नाही जे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे..परफॉर्मन्सच्या बाबतीत या फोनमध्ये खास गॅलेक्सीसाठी डिझाइन केलेले Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर वापरण्यात आले आहे. सॅमसंगच्या मते यामुळे CPU मध्ये 19% आणि GPU मध्ये 24% वाढ झाली असून प्रगत गेमिंगसाठी रे ट्रेसिंग हार्डवेअर देखील दिले आहे. फोन थंड ठेवण्यासाठी यामध्ये 40% मोठी व्हेपर चेंबर कूलिंग सिस्टीम दिली आहे ज्यामुळे जड मल्टीटास्किंग किंवा गेमिंग दरम्यान फोन गरम होणार नाही..VIDEO : अवघ्या २४ तासांत भयंकर चक्रीवादळ! हिंदी महासागरात होरासियो Category 5 वादळ, होणार गंभीर परिणाम, डोळे फिरवणारा व्हिडिओ व्हायरल.कॅमेरा विभागातही मोठे बदल पाहायला मिळतात. सॅमसंग गॅलेक्सी S26 अल्ट्रा मध्ये 200MP चा मुख्य कॅमेरा आह ज्याचा अपर्चर f/1.4 इतका मोठा असल्याने कमी प्रकाशात 47% अधिक प्रकाश मिळतो आणि फोटो जास्त क्लियर येतात. याशिवाय 50MP चा पेरिस्कोप लेन्स (5x झूम), 10MP टेलिफोटो आणि 50MP अल्ट्रावाईड कॅमेरा देण्यात आला आहे. व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसाठी होरायझल लॉकसह सुपर स्टेडी मोड दिला आहे जो धावताना किंवा हालचाल करतानाही स्थिर व्हिडिओ शूट करतो..Apps Ban India : भारताने 'या' 5 OTT प्लॅटफॉर्मवर घातली बंदी! तुमच्या मोबाईलमध्ये असेल तर लगेच करा डिलीट, नाहीतर होईल कारवाई.सॉफ्टवेअर आणि AI बद्दल बोलायचं झाल्यास हा फोन Android 16 वर आधारित One UI 8.5 वर चालतो. Samsung ने 7 वर्षांचे सॉफ्टवेअर अपडेट्स देण्याचे आश्वासन दिले आहे. यात Agentic AI आहे ज्यामुळे Bixby किंवा Gemini वापरकर्त्याच्या सूचनांनुसार टॅक्सी बुक करणे किंवा नोट्स शोधणे यासारखी कामे करू शकते. फोनमध्ये 5000mAh ची बॅटरी असून ती 60W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते ज्यामुळे 30 मिनिटांत 75% चार्जिंग होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.