Samsung Galaxy S27: iPhoneनंतर आता सॅमसंगचा धमाका! Galaxy S27 सीरिजच्या नव्या फ्लॅगशिप फोन्सचे डिटेल्स समोर; पाहा भन्नाट फीचर्स!

Samsung Galaxy S27 Ultra & Pro Specs: Appleच्या iPhone लाँचिंगनंतर आता टेक जगतातील दिग्गज कंपनी सॅमसंग (Samsung) आपल्या पुढील सर्वात मोठ्या फ्लॅगशिप स्मार्टफोन सीरिजसाठी सज्ज झाली आहे. कंपनीची बहुप्रतिक्षित 'Samsung Galaxy S27' सीरिज 2027 च्या सुरुवातीला बाजारात धडकणार असून, लाँचिंगपूर्वीच या सीरिजचे महत्त्वाचे स्पेसिफिकेशन्स आणि डिझाईन लिक्स समोर आले आहेत.या नव्या लाईनअपमध्ये कंपनी फक्त डिझाईनच नाही, तर कॅमेरा, प्रोसेसर, डिस्प्ले आणि बॅटरी तंत्रज्ञानात मोठे क्रांतिकारी बदल करण्याच्या तयारीत आहे. या सीरिजशी संबंधित सर्व सविस्तर डिटेल्स खालीलप्रमाणे आहेत- .नव्या 'Pro' मॉडेलची होणार सरप्राईज एंट्रीआत्तापर्यंत सॅमसंग आपल्या फ्लॅगशिप सीरिजमध्ये तीन मॉडेल्स सादर करत होती. पण माहितीनुसार, Galaxy S27 सीरिजमध्ये कंपनी चार मॉडेल्स लाँच करू शकते-Galaxy S27Galaxy S27+Galaxy S27 Pro (नवीन व्हर्जन)Galaxy S27 Ultraकंपनी आपल्या प्रीमियम लाईनअपमध्ये पहिल्यांदाच एक नवीन 'Pro' मॉडेल समाविष्ट करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..Samsung 5G Smartphone: 50 MP कॅमेरा अन् Exynos प्रोसेसर; सॅमसंगचा फ्लॅगशिप 'Galaxy S26 FE' लवकरच बाजारात!.Galaxy S27 Ultra: कॅमेरा डिझाईन अन् 200MP सेटअपमध्ये मोठा बदलसीरिजमधील सर्वात प्रीमियम मॉडेल असलेल्या Galaxy S27 Ultra च्या कॅमेरा सेटअपमध्ये मोठा बदल पाहायला मिळेल-नवा कॅमेरा लूक: फोनच्या बॅक पॅनेलवर जुन्या डिझाईनऐवजी नवीन पिल (Pill) किंवा रेक्टँगल (Rectangle) शेपचा कॅमेरा मॉड्यूल दिला जाऊ शकतो.200MP प्रायमरी कॅमेरा: मुख्य कॅमेरा 200MP चा असेल, तर त्यासोबत 50MP चा अल्ट्रावाईड कॅमेरा कायम राहील.4x सुपर टेलिफोटो लान्स: जुन्या ड्युअल टेलिफोटो सिस्टीमऐवजी यात नवीन 4x सुपर टेलिफोटो कॅमेरा दिला जाऊ शकतो.16MP अपग्रेडेड सेल्फी कॅमेरा: व्हिडिओ कॉलिंग आणि ग्रुप सेल्फीसाठी 12MP ऐवजी 16MP चा नवीन फ्रंट कॅमेरा दिला जाण्याची शक्यता आहे..M16 OLED पॅनेल अन् 'Privacy Display' तंत्रज्ञानसॅमसंग संपूर्ण S27 सीरिजच्या स्क्रीनमध्ये मोठे अपग्रेड करत आहे-M16 OLED डिस्प्ले: Galaxy S26 मधील M14 पॅनेलऐवजी यात अत्यंत ब्राइट, अधिक रिच कलर्स देणारे आणि विजेची बचत करणारे M16 OLED पॅनेल वापरले जाईल.Privacy Display फीचर: सार्वजनिक ठिकाणी फोन वापरताना शेजारी बसलेल्या व्यक्तीला स्क्रीन दिसू नये यासाठी हे खास प्रायव्हसी फीचर दिले जात आहे. विशेष म्हणजे हे फीचर केवळ Ultra मॉडेलपुरते मर्यादित न ठेवता S27 आणि S27+ मध्येही दिले जाईल..Philips 5G Smartphone: IP64 रेटिंगसह लाँच! 5700mAh बॅटरी अन् 64MP कॅमेरा; पाहा किंमत आणि भन्नाट फीचर्स...Silicon-Carbon 5700mAh बॅटरी अन् 60W फास्ट चार्जिंगबॅटरी आणि चार्जिंग स्पीडच्या बाबतीत सॅमसंग युजर्सना मोठा दिलासा मिळणार आहे-5700mAh तगडी बॅटरी: कंपनी सिलिकॉन-कार्बन (Silicon-Carbon) बॅटरी तंत्रज्ञानावर काम करत असून, Ultra मॉडेलमध्ये 5700mAh ची मोठी बॅटरी दिली जाऊ शकते.60W फास्ट चार्जिंग: चीनच्या 3C सर्टिफिकेशन लिस्टिंगनुसार, Galaxy S27 Ultra आणि S27 Pro मध्ये 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 25W वायरलेस (Qi2 सपोर्ट) चार्जिंग मिळण्याची शक्यता आहे. S Pen स्लॉट कायम ठेवूनच ही मोठी बॅटरी बसवली जाईल.प्रीमियम सेगमेंटमध्ये आयफोनला थेट टक्कर देण्यासाठी सॅमसंगची ही नवी Galaxy S27 सीरिज पॉवरफुल सिद्ध होणार यात शंका नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.