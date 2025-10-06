Samsung Galaxy च्या तीन नव्या सिरीज लाँच; 7 हजारपेक्षा कमी किंमतीत 5G स्मार्टफोन, दमदार फीचर्स अन् जबरदस्त ऑफर्स..

Samsung Galaxy A07, F07 and M07 4G : सॅमसंगने भारतात आपल्या लोकप्रिय गॅलक्सी सीरिजमध्ये तीन नवीन स्मार्टफोन्स गॅलक्सी A07, F07 आणि M07 4G लाँच केले आहेत. हे तीनही फोन्स आकर्षक डिझाईन, दमदार फीचर्स आणि परवडणाऱ्या किंमतींसह बाजारात आले आहेत. यामुळे बजेट स्मार्टफोन शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही उत्तम संधी आहे..किंमत आणि उपलब्धताया फोन्समध्ये 4GB रॅम आणि 64GB स्टोरेजचा एकच व्हेरियंट आहे. गॅलक्सी M07 4G ची किंमत 6,999 रुपये असून तो Amazon वर उपलब्ध आहे आणि फक्त काळ्या रंगात मिळेल. गॅलक्सी F07 4G ची किंमत 7,699 रुपये आहे आणि तो Flipkart वर हिरव्या रंगात मिळेल. तर गॅलक्सी A07 4G ची किंमत 8,999 रुपये असून तो सॅमसंगच्या ऑनलाइन स्टोअरवर काळा, हिरवा आणि लाईट व्हायोलेट रंगात उपलब्ध आहे..Aapli ST App : बस स्टँडवर एसटीची वाट बघत थांबताय? तुमचं टेन्शन मिटलं! ‘Aapli ST’ अॅपवर कळणार Live लोकेशन, पण कसं? पाहा एका क्लिकवर.फीचर्स आणि तंत्रज्ञानया तिन्ही फोन्समध्ये 6.7 इंचांचा HD+ PLS LCD डिस्प्ले आहे, जो 90Hz रिफ्रेश रेटसह गुळगुळीत अनुभव देतो. यात MediaTek Helio G99 प्रोसेसर आहे, जो फास्ट काम करतो. स्टोरेज मायक्रोएसडी कार्डद्वारे 2TB पर्यंत वाढवता येते. हे फोन्स Android 15 वर आधारित One UI 7 वर चालतात आणि सहा वर्षांच्या सॉफ्टवेअर अपडेट्स आणि सुरक्षा अपडेट्सची हमी देतात..VoWiFi Service : मोबाईलमध्ये सिम नाही? नेटवर्क नसलं तरी करता येणार अनलिमिटेड कॉल; बड्या कंपनीने आणली सुविधा..एकदा बघाच.कॅमेरा आणि बॅटरीफोटोग्राफीसाठी यात 50 मेगापिक्सलचा मुख्य कॅमेरा आणि 2 मेगापिक्सलचा डेप्थ सेन्सर आहे. सेल्फीसाठी 8 मेगापिक्सलचा फ्रंट कॅमेरा आहे. याशिवाय 5000mAh ची दमदार बॅटरी आणि 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट यामुळे फोन जास्तवेळ चालतो.डिझाईनहे फोन्स 184 ग्रॅम वजनाचे आणि 7.6 मिमी पातळ असून IP54 रेटिंगसह धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण देतात. किफायतशीर किंमतीत दमदार फीचर्ससह हे स्मार्टफोन तरुण ग्राहकांसाठी उत्तम पर्याय ठरतील..FAQsWhat are the key features of the Samsung Galaxy A07, F07, and M07 4G?सॅमसंग गॅलक्सी A07, F07 आणि M07 4G ची प्रमुख वैशिष्ट्ये कोणती आहेत?यात 6.7 इंच HD+ डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल कॅमेरा, 5000mAh बॅटरी, मीडियाटेक हेलियो G99 प्रोसेसर आणि अँड्रॉइड 15 वर आधारित वन UI 7 आहे.Where can I buy the Samsung Galaxy M07 4G?सॅमसंग गॅलक्सी M07 4G कुठे खरेदी करू शकतो?सॅमसंग गॅलक्सी M07 4G फक्त Amazon वर उपलब्ध आहे.What is the price of the Samsung Galaxy A07 4G in India?सॅमसंग गॅलक्सी A07 4G ची भारतातील किंमत किती आहे?सॅमसंग गॅलक्सी A07 4G ची किंमत 8,999 रुपये आहे.Do these smartphones support fast charging?हे स्मार्टफोन्स फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करतात का?होय, या फोन्समध्ये 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे.How long will these phones receive software updates?हे फोन्स किती काळ सॉफ्टवेअर अपडेट्स मिळवतील?या फोन्सना सहा वर्षे मोठे OS अपडेट्स आणि सुरक्षा अपडेट्स मिळतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.