Samsung Galaxy च्या तीन नव्या सिरीज लाँच; 7 हजारपेक्षा कमी किंमतीत 5G स्मार्टफोन, दमदार फीचर्स अन् जबरदस्त ऑफर्स..

Samsung Galaxy A07, F07 and M07 4G mobile launch price : सॅमसंगने भारतात गॅलक्सी A07, F07 आणि M07 4G हे बजेट स्मार्टफोन्स लॉन्च केले आहेत.
Saisimran Ghashi
Samsung Galaxy A07, F07 and M07 4G : सॅमसंगने भारतात आपल्या लोकप्रिय गॅलक्सी सीरिजमध्ये तीन नवीन स्मार्टफोन्स गॅलक्सी A07, F07 आणि M07 4G लाँच केले आहेत. हे तीनही फोन्स आकर्षक डिझाईन, दमदार फीचर्स आणि परवडणाऱ्या किंमतींसह बाजारात आले आहेत. यामुळे बजेट स्मार्टफोन शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही उत्तम संधी आहे.

