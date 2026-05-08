Samsung Price Drop : सॅमसंगने केला मोठा धमाका! 12 हजार रुपयांनी स्वस्त झाले मोबाईल, कुठे खरेदी कराल? पाहा

सॅमसंग कंपनीने आपल्या लोकप्रिय स्मार्टफोन्सच्या किमतीत भारी घट करून मार्केटमध्ये खळबळ उडवली आहे. महागाईच्या काळात कंपनीने ग्राहकांना मोठी भेट दिली आहे. आता हजारो रुपये वाचवून चांगला फोन घेण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे..काही दिवसांपूर्वी गॅलेक्सी S26 सिरीजच्या किमती कमी केल्यानंतर आता सॅमसंगने गॅलेक्सी M आणि F सिरीजमध्येही मोठी दरकपात केली आहे. 18,999 ते 33,999 पर्यंतच्या फोन्सवर ही कपात लागू झाली आहे. यामुळे ग्राहकांना कमाल 12,000 पर्यंत बचत होणार आहे. हे बदल आजपासून लागू झाले असून फ्लिपकार्ट आणि अमेजॉनसारख्या प्लॅटफॉर्मवर सहज उपलब्ध आहेत..M सिरीज 12,000 रुपयांपर्यंत स्वस्तगॅलेक्सी M17e 5G आता 18,999 ऐवजी फक्त 12,499 मध्ये मिळेल. म्हणजे 6,500 ची बचत होईलगॅलेक्सी M17 5G ची किंमत 20,999 वरून 13,999 झाली आहे.गॅलेक्सी M36 आता 26,999 ऐवजी 16,999 मध्ये खरेदी करता येईल.गॅलेक्सी M56 5G ची किंमत 33,999 वरून 21,999 इतकी कमी झाली आहे. यात जवळपास 12,000 ची मोठी बचत होते..F सिरीज देखील झाली आकर्षकगॅलेक्सी F70e आता 18,999 वरून 12,499 मध्ये उपलब्ध अहे.गॅलेक्सी F36 5G च्या किमतीत 10,000 ची कपात करून तो 16,999 मध्ये आणला आहे..आयफोन 16 वरही 11,000 बचतसॅमसंगच्या कपातीबरोबर आणखी एक आनंदाची बातमी आहे. जगातील सर्वाधिक विकल्या जाणाऱ्या आयफोन 16 वरही मोठी सवलत मिळणार आहे. 9 मे पासून फ्लिपकार्टच्या 'सासा लेले' सेलमध्ये हा फोन फक्त 58,900 ला मिळेल. लॉन्च वेळी 79,999 च्या किमतीचा हा फोन सध्या 69,900 ला विकला जातो. सेलमध्ये आणखी 11,000 कमी होऊन तो अतिशय आकर्षक दरात उपलब्ध होईल.मोबाईल फोन महाग होत असताना सॅमसंगने दिलेली ही दरकपात खरोखरच ग्राहकांसाठी वरदान ठरली आहे. चांगल्या फीचर्ससहित शक्तिशाली फोन आता खूप स्वस्तात मिळत आहेत. ज्यांना नवा फोन घ्यायचा आहे त्यांच्यासाठी ही उत्तम संधी आहे.