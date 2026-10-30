'Samsung W27' ची बाजारात दणक्यात एंट्री! दोन डिस्प्ले, 200MP कॅमेरा आणि तगडा लूक; फोल्डेबल फोनची भन्नाट फीचर्स एकदा पहाच...

Samsung W27 Foldable Phone: जागतिक स्तरावर Galaxy Z Fold 8 सीरीज यशस्वीरीत्या लाँच केल्यानंतर सॅमसंग (Samsung) कंपनीने चीनच्या बाजारपेठेत आपला नवा अल्ट्रा-प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन Samsung W27 सादर केला आहे. हा नवा स्मार्टफोन कंपनीने Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra च्या डिझाइन आणि वैशिष्ट्यांवर आधारित तयार केला आहे.लाँचिंगपूर्वीच प्रसिद्ध टिपस्टर इव्हान ब्लास (Evan Blass) आणि आईस युनिव्हर्स (Ice Universe) यांनी या स्मार्टफोनचे लीक्स आणि इमेजेस शेअर केले होते. या फोनची सविस्तर माहिती आणि वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत- .Samsung W27 चा डिस्प्ले आणि परफॉर्मन्स वैशिष्ट्येडिस्प्ले: Samsung W27 स्मार्टफोनमध्ये 6.5-इंचाचा कव्हर डिस्प्ले आणि 8-इंचाचा मुख्य इनर फोल्डेबल डिस्प्ले देण्यात आला आहे.प्रोसेसर: या फोनमध्ये अतिशय वेगवान कामगिरीसाठी Snapdragon 8 Elite Gen 5 चीपसेटचा वापर करण्यात आला आहे.बॅटरी आणि चार्जिंग: स्मार्टफोनमध्ये 5000mAh क्षमतेची बॅटरी देण्यात आली असून, फोनसोबत 45W चा फास्ट चार्जर मोफत मिळतो..Samsung Galaxy A08 भारतात लाँच; 6,000 mAh पॉवरफुल बॅटरी आणि 50MP कॅमेरा! किंमत फक्त... .अल्ट्रा-प्रीमियम 200MP कॅमेरा सेटअपकॅमेरा फीचर्सबाबत हा फोन अत्यंत शक्तिशाली आहे-प्राइमरी कॅमेरा: 200MP चा मुख्य कॅमेरा.अल्ट्रा-वाइल्ड कॅमेरा: 50MP चा अल्ट्रा-वाइल्ड अँगल लेन्स.टेलीफोटो कॅमेरा: 10MP चा टेलीफोटो लेन्स.सेल्फी कॅमेरा: कव्हर आणि इनर अशा दोन्ही डिस्प्लेवर 10MP चा फ्रंट सेल्फी कॅमेरा देण्यात आला आहे..आकर्षक डिझाइन, वजन आणि विशेष अॅक्सेसरीज- या प्रीमियम फोल्डेबल फोनचे एकूण वजन 215 ग्रॅम आहे.- हा स्मार्टफोन गोल्ड अॅक्सेंट्ससह लाल (Red) आणि निळ्या (Blue) कलर पॅनलच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.- कंपनी या फोनसोबत Kevlar Magnetic Protective Case ग्राहकांना मोफत देत आहे.किंमत आणि व्हेरियंट्सचीनमधील किंमत: Samsung W27 ची सुरुवातीची किंमत 18,999 चायनीज युआन (सुमारे 2,71,356 रुपये) ठेवण्यात आली आहे.भारतीय व्हेरियंटशी तुलना: भारतामध्ये Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra ची सुरुवातीची किंमत 1,99,999 रुपये आहे. भारतीय मॉडेलमध्ये 12GB RAM चा पर्याय मिळतो, तर चायनीज W27 व्हेरियंटमध्ये थेट 16GB RAM देण्यात आली आहे..Samsung Smartphone: 6,000mAh बॅटरी अन् 50MP कॅमेऱ्यासह Galaxy M08 आणि Galaxy F08 लाँच! पाहा काय आहेत फीचर्स... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.