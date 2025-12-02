Government Clarifies Sanchar Saathi App of Snooping: कोणतेही फ्रॉड कॉल ओळखता यावेत, फोन चोरीला गेला असेल तर तो ब्लॉक करता यावा, आसनी अशा इतरफोनेसंबंधी कामांसाठी सरकारने ‘संचार साथी’ ॲप सुरु केले आहे. पण याचा अनिवार्यतेमुळे विविध चर्चा आणि वादाला उधाण आलं. अशातच आता केंद्र सरकारने महत्त्वाचा खुलासा केला आहे. .संचार साथी ॲपफोनचा किंवा डिव्हाइसचा IMEI (International Mobile Equipment Identity) तपासण्यासाठी, हरवलेले किंवा चोरी झालेले फोनची तक्रार नोंदवण्यासाठी आणि संशयास्पद फसवणूक करणारे कॉल-मेसेज रिपोर्ट करण्यासाठी केंद्र सरकारने जानेवारीदमध्ये एक ॲप लाँच केले होते. सुरुवातीला दूरसंचार विभागाने सर्व स्मार्टफोन कंपन्यांना नवीन मोबाईल फोनवर हे ॲप अनिवार्यपणे प्रीलोड करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र आता केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी स्पष्ट केले आहे की, हे ॲप फोनमध्ये ठेवणे गरजेचे नाही. आता वापरकर्ते त्यांच्या इच्छेनुसार हे ॲप वापरू शकतात किंवा डिलीटही करू शकतात..संचार साथी ॲपच्या मार्फत कोणतीही चुगलखोरी, जासूसी किंवा कॉल मॉनिटरिंग करता येत नाही. तसेच ज्यांना हे ॲप वापरायचे आहे ते हे ॲप ॲक्टिवेट करून वापरू शकतात; ज्यांना नाही वापरायचं ते फोनमधून काढून टाकू शकतात. वापर करण्याची कोणतीही सक्ती नाही असं केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया म्हणाले आहेत..त्यांनी स्पष्ट केले की हे ॲप ग्राहकांना चोरी, फसवणूक आणि फेक आयएमईआयपासून संरक्षण देण्यासाठी तयार केले गेले आहे. मात्र, वापरणे किंवा न वापरणे हा पूर्णपणे ग्राहकांचा निर्णय आहे. “ज्यांना वापरायचे नाही, त्यांनी रजिस्टर करू नये. रजिस्टर न केल्यास ॲप सक्रियही होणार नाही,” असे सिंधिया यांनी सांगितले..संचार साथी ॲपचे फायदेनवीन फोन खरेदी करताना आयएमईआय (IMEI) खरा आहे की नकली, हे तपासता येते.आतापर्यंत संचार साथी पोर्टलचे 20 कोटीहून अधिक व्हिजिट्स झाले आहेत.ॲपचे 1.5 कोटींहून अधिक डाउनलोड्स आहेत.1.75 कोटीपेक्षा जास्त फेक मोबाईल कनेक्शन्स जनभागीदारीच्या मदतीने बंद करण्यात आले.20 लाख चोरीची उपकरणे शोधण्यात यश आले.7.5 लाख चोरीची फोनं मालकांपर्यंत पोहोचवली गेली.ग्राहकांनी रिपोर्ट केलेल्या 21 लाखh कनेक्शन्सचा वापर बंद करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.