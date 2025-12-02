विज्ञान-तंत्र

Sanchar Saathi App: 'संचार साथी' अ‍ॅप आता डिलीटही करता येणार? वाचा काय म्हणाले दूरसंचार मंत्री

Sanchar Saathi App Row: संचार साथी अ‍ॅपच्या प्री-इनस्टॉल करण्याच्या अनिवार्यतेमुळे विविध चर्चा आणि वादाला उधाण आलं. अशातच आता केंद्र सरकारने महत्त्वाचा खुलासा केला आहे.
Sanchar Saathi App Update

Sanchar Saathi App Allowed to Delete

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Government Clarifies Sanchar Saathi App of Snooping: कोणतेही फ्रॉड कॉल ओळखता यावेत, फोन चोरीला गेला असेल तर तो ब्लॉक करता यावा, आसनी अशा इतरफोनेसंबंधी कामांसाठी सरकारने ‘संचार साथी’ ॲप सुरु केले आहे. पण याचा अनिवार्यतेमुळे विविध चर्चा आणि वादाला उधाण आलं. अशातच आता केंद्र सरकारने महत्त्वाचा खुलासा केला आहे.

Loading content, please wait...
Technology
mobile
apple mobile
iphone
Mobile App
Science and Technology
Mobile Application
android mobiles
Apple iphone
Government Office
Mobile Phone
Government
Mobile Addiction

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com